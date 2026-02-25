تحذير طارئ لمستخدمي "آيفون".. احتيال جديد يهدد بسرقة البيانات

وجه باحثون في مجال الأمن السيبراني تحذيراً طارئاً لمستخدمي "آيفون" و"آيباد" حول العالم من عملية احتيال عبر استغلال ميزة دعوات التقويم، بأسلوب لا يتطلب تثبيت أي تطبيقات أو برامج ضارة على الجهاز.

وتعتمد الحيلة على إرسال دعوات تقويم مزيفة تؤدي إلى إغراق أجهزة الضحايا بتنبيهات وهمية تبدو رسمية، وتهدف إلى إثارة القلق أو إغراء المستخدمين من أجل دفعهم إلى مشاركة معلوماتهم الشخصية، مثل كلمات المرور أو بيانات الحسابات المصرفية.

وقال خبراء الأمن السيبراني أن الهجوم يبدأ غالبا عندما ينقر المستخدم، دون قصد، على رابط خبيث أثناء تصفح الإنترنت، ما يؤدي إلى اشتراكه تلقائيا في تقويم مخفي. وبعد ذلك، يتمكن المحتالون من إرسال عدد غير محدود من الإشعارات مباشرة إلى الجهاز.

وتظهر هذه التنبيهات بأشكال متعددة، مثل تحذيرات أمنية عاجلة أو إشعارات بفوز مزعوم بجوائز، أو رسائل وهمية، وهو ما يزيد من احتمال تصديقها، خاصة أن اشتراكات التقويم لا تمر عبر متجر التطبيقات، ما يجعلها تبدو موثوقة ويصعب إيقافها حسب.

وأشار الباحثون إلى أن هذا النوع من الاحتيال يشهد انتشارا متزايدا، مستفيدا من محاولات المهاجمين تجاوز أنظمة الحماية التقليدية في متاجر التطبيقات.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أكد خبراء الأمن أن شركة آبل لا ترسل مطلقا تحذيرات من الفيروسات أو رسائل أمنية عبر تطبيق التقويم.

وينصح المختصون مستخدمي أجهزة آبل بعدم التفاعل مع الإشعارات المشبوهة أو النقر على دعوات التقويم غير المعروفة، مع ضرورة مراجعة إعدادات التقويم فور ملاحظة أي تنبيهات غير معتادة. وفي معظم الحالات، تكون المشكلة ناجمة عن اشتراك غير مرغوب فيه، ويمكن التحقق من ذلك عبر:

الإعدادات، التطبيقات، التقويم، حسابات التقويم، التقاويم المشتركة، ثم حذف أي اشتراك غير معروف لإيقاف التنبيهات.

كما يمكن إزالة الاشتراكات المشبوهة مباشرة من داخل تطبيق التقويم عبر فتح التطبيق، الضغط على خيار "التقويم"، اختيار الاشتراك غير المعروف، والضغط على أيقونة المعلومات (i)، ثم تحديده كبريد غير مرغوب فيه عند ظهور الخيار.