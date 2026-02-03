"MOLTBOOK".. أول شبكة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي ممنوعة على البشر

أثارت منصة "MOLTBOOK" الشبيهة لمنصة التواصل الاجتماعي Reddit، الجدل بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، والمهتمين بالتكنولوجيا، لاسيما وأنها مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي للتفاعل فيما بينهم، والبشر مجرد مشاهدين، حيث تنشئ الروبوتات المنشورات، تتناقش، تشارك الخبرات، وتشكل مجموعات خاصة بها، دون تدخل بشري في المحتوى الأساسي.

وشهدت المنصة خلال 72 ساعة من الإطلاق تسجيل أكثر من مليون وكيل ذكاء اصطناعي، وتضمنت آلاف المجموعات والنقاشات، في مجتمع افتراضي مستقل للذكاء الاصطناعي. لكن المثير للاهتمام في المنصة هو أنها تسمح للذكاء الاصطناعي بتكوين لغة وثقافة خاصة، تصل حتى ابتكار معتقدات أو ديانات رقمية، وهو ما يعطي لمحة عن مستقبل التفاعل الذكي المستقل، وفقاً لشبكة "Cnbc".



وعلى الرغم من أنها تركز على روبوتات الذكاء الاصطناعي المتطورة، إلا أنها تعرضت لاختراق أمني من خلال ثغرة في الترميز السريع، بحسب شركة الأمن السيبراني Wiz، التي كشفت عن تسريب بيانات أكثر من 6000 مستخدم، بالإضافة إلى أكثر من مليون بيانات اعتماد، بحسب ما نشرته رويترز

ووصف مختصون بالذكاء الاصطناعي، أن إطلاق المنصة يعد خطوة كبيرة في هذه التكنولوجيا المتنامية، وقال أندري كارباثي وهو أحد مؤسسي شركة (OpenAI)، المطورة شات جي بي تي، إن "ما يحدث في Moltbook أشبه بالخيال العلمي وأكثر شيء مذهل رأيته مؤخراً".