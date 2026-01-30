غوغل تحدّث متصفح "Chrome" وتمنحه ميزات مهمة

أطلقت غوغل تحديثا كبيرا لمتصفح "Chrome"، حمل معه ميزات عملية ومفيدة للمستخدمين، من بينها إتاحة روبوت الذكاء الاصطناعي "Gemini" في الشريط الجانبي للتحكم بالمتصفح، وإمكانية الوصول إليه من أعلى أي صفحة ويب مفتوحة فيه.

ويتيح التحديث للمستخدم طرح أسئلة مختلفة على هذا الروبوت تتعلق بصفحات ومواقع الإنترنت ومحتوياتها، والطلب منه تلخيص المقالات، أو مقارنة مواصفات عدة منتجات عبر الإنترنت أو مقارنة المحتوى بين صفحتي ويب أو أكثر.

ويدعم "Chrome" المطور مُولد الصور بالذكاء الاصطناعي Nano Banana، حيث يمكن للمستخدم عند تشغيل Gemini وفتح أي صفحة ويب تحتوي على صورة، تعديل هذه الصورة أو حفظها في الجهاز بطريقة بسيطة.

وأصبح "Gemini"، مع التحديث الجديد، أكثر تكاملا مع خدمات وتطبيقات غوغل، مثل يوتيوب وGmail وGoogle Shopping وGoogle Flights وغيرها، وبات بإمكان المستخدم الاستعانة به، على سبيل المثال، في البحث عن تذاكر السفر وشراؤها، والبحث عن السلع في المتاجر الإلكترونية.