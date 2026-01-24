"ميتا" توقف وصول المراهقين إلى شخصيات الذكاء الاصطناعي مؤقتاً

علّقت شركة ميتا وصول المراهقين حول العالم إلى شخصيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها المختلفة، على أن تعيد إطلاق الميزة بعد تطوير نسخة أكثر أمانًا تتضمن ضوابط أبوية مشددة وآليات تحقق أوسع للعمر.

وقالت الشركة، في بيان محدث حول حماية القصر، "بدءا من الأسابيع المقبلة، لن يتمكن الفتيان في سن المراهقة من الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقاتنا حتى تصبح التجربة المحدثة جاهزة"، موضحة أن الإصدار الجديد سيأتي من الأدوات الموجهة للفتيان في هذه المرحلة العمرية مع أدوات الرقابة الأبوية، بمجرد أن يصبح متاحا.

وذكرت أن هذه الضوابط لم يتم إطلاقها بعد، موضحة أن تجارب الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للمراهقين ستسترشد بنظام تصنيف الأفلام الذي يشار إليه اختصارا (بي جي-13)، حيث تتطلع إلى منع المراهقين من الوصول إلى المحتوى غير اللائق.