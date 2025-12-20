"تسلا" تعرض الروبوت الشبيه بالبشر "أوبتيموس" في برلين

كشفت شركة تسلا، اليوم السبت، عن روبوتها الشبيه بالبشر المسمى "أوبتيموس" أمام الجمهور في العاصمة الألمانية برلين.

وقام الروبوت بتوزيع الفشار في سوق لعيد الميلاد بمركز التسوق "إل بي 12"، المعروف أيضا باسم "مول برلين"، حيث كان يلتقط علب الفشار الصغيرة، ويملأها، ثم يقدمها للزوار.

وتشكّل طابور طويل أمام المنصة. وكما هو الحال في عروض مماثلة أخرى قدمتها تسلا، ظل من غير الواضح إلى أي مدى كان "أوبتيموس" يعمل بشكل ذاتي، أو ما إذا كان خاضعا للتحكم عن بعد جزئيا على الأقل.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن تتراجع مبيعات سيارات تسلا الكهربائية مرة أخرى هذا العام، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك أن مستقبل تسلا يكمن في سيارات الأجرة ذاتية القيادة "الروبوتاكسي"، والروبوتات الشبيهة بالبشر.

كما توقع ماسك أن يفوق عدد الروبوتات عدد البشر في العالم مستقبلا، مشيرا إلى أن السيارات ذاتية القيادة والروبوتات ستُفضي إلى "عالم بلا فقر"، يتمتع فيه الجميع بإمكانية الوصول إلى أفضل رعاية طبية. وأضاف قائلا: "سيكون أوبتيموس جراحا مذهلا".

وأوضح ماسك أنه يأمل في بدء إنتاج هذه الروبوتات بحلول نهاية العام المقبل.

وبحسب تقارير إعلامية، يتم التحكم ببعض هذه الروبوتات عن بعد خلال مثل هذه العروض. وأثار مقطع فيديو ضجة على الإنترنت مؤخراً، يظهر فيه روبوت "أوبتيموس" وهو يسقط إلى الخلف كلوح مسطح خلال فعالية في مدينة ميامي.

وقبل أن يسقط، يرفع الروبوت ذراعيه الاثنتين إلى رأسه، في حركة توحي بأن الشخص الذي كان يتحكم به عن بعد قد نزع نظارة ثلاثية الأبعاد. ولم تعلق تسلا على ذلك.