الإمارات تشارك في اجتماع أعضاء تحالف المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية

شاركت دولة الإمارات، في اجتماع ضم أعضاء تحالف المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية، ضمن مؤتمر "آر اس ايه" الذي عقد في سان فرانسيسكو لمناقشة السبل الكفيلة ببناء الثقة، وتبادل المعلومات، وتعزيز العمل الدولي المشترك من خلال منصة "Crystal Ball" بهدف تحقيق الدفاع الجماعي، والمرونة العالمية، في مواجهة الهجمات السيبرانية العابرة للحدود.

وعُرِضت، خلال الاجتماع، المنصة التشغيلية الجديدة "Crystal Ball" لإظهار قدرات التعاون، ومشاركة التهديدات التي توفرها، عبر استخدام نماذج خاصة لتعزيز الربط مع الجهات الخارجية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، لتحسين تجربة المستخدم.

وتستخدم المنصة حالياً أكثر من 10 دول بشكل فعال، وتتبادل المعلومات من خلالها، ومن المقرر أن تنضم بقية الدول إليها تدريجياً بحلول نهاية العام.

وتُعرَف المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية، بأنها حالياً أكبر شراكة تعاون دولية في مجال الأمن السيبراني لمكافحة الجرائم السيبرانية على مستوى الدول، ولاسيما مكافحة برامج الفدية، حيث رفع رئيس المبادرة من البيت الأبيض عدد الشركاء فيها من 35 شريكاً في عام 2022 إلى 60 شريكاً اليوم، وهي مستمرة في التوسع.

ويشمل نطاق عمل المنصة تحديد الجهات المسؤولة عن الحوادث والهجمات من خلال تبادل المعلومات على المستوى الدولي، وردع مرتكبي الجرائم السيبرانية عن تنفيذ هجمات مستقبلية، من خلال التعاون الآني والفعال مع الدول الأخرى، وترسيخ ثقافة تبادل المعلومات لتوحيد الجهود العالمية.

وتعتمد منصة "Crystal Ball" على تكنولوجيا شركة مايكروسوفت، ويتضمن تصميمها أحدث التكنولوجيات وأكثرها فعّالية للعمل الحديث، مع دمج مزايا الأمن والأتمتة والذكاء الاصطناعي، وتراعي المنصة أيضاً مكان وجود البيانات، والمناطق الجغرافية؛ للوفاء بالالتزامات التنظيمية للشركاء في المبادرة.

وعُقِدت حلقة نقاشية بعنوان "منصة Crystall Ball..تسهيل التعاون وتبادل المعلومات وبناء القدرات بين أعضاء مبادرة مكافحة برامج الفدية" قدم المشاركون فيها رؤاهم للمنصة؛ وقالت آن نيوبرغر، نائبة مساعد الرئيس ونائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا السيبرانية والناشئة في البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يرى أن الأمن السيبراني عنصر مهم في أمن الولايات المتحدة، فالتهديدات السيبرانية تؤثر على جميع قطاعات المجتمع، من البنية التحتية الحيوية التي تدعم الحياة اليومية إلى التكنولوجيا المستخدمة في المدارس، ويجب علينا مكافحة هذه التهديدات من خلال التعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أن اجتماع اليوم لأكبر شراكة في مجال الأمن السيبراني، أسهم بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الهجمات السيبرانية، بما في ذلك إطلاق أول منصة عالمية لتبادل المعلومات عن التهديدات بشكل سريع، والتعاون في الدفاع السيبراني بين الدول الأعضاء في المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية.

وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية تمثل جهداً عالمياً مهماً لمواجهة تهديدات برامج الفدية، وتعزيز المرونة، وتعطيل الشبكات الإجرامية المشاركة في تنفيذ هجمات برامج الفدية، مشيرا إلى أن منصة "Crystal Ball" زودت بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المبتكرة، لجعلها منصة تعاونية وآمنة تساعد الدول حول العالم على ردع الهجمات السيبرانية، وتحديد من يقف وراءها، وتعزيز ثقافة الوعي السيبراني بشكل مستمر.

وقال إيمي هوغان بورني المدير العام مساعد المستشار القانوني العام، سياسة الأمن السيبراني والحماية، في شركة مايكروسوفت، إن المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية، التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية، تبين ما يمكن أن نحققه من خلال العمل معاً لمواجهة التهديدات السيبرانية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تجمع الحكومات والشركات، وتوظف قدرات كل قطاع وخبراته ومهاراته، لتطوير حلول حقيقية يمكننا جميعاً استخدامها لتعطيل منظومة برامج الفدية.