ماسك يعتزم دمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "إكس آيه آي" مع منصة "إكس"

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك في منشور أمس، إنه سيتم دمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إكس إيه آي في منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها وإنها ستكون متاحة أيضا كتطبيق مستقل.

وقال ماسك أيضا إن الشركة الناشئة أطلقت أول نموذج لها للذكاء الاصطناعي، والذي يحمل اسم جروك، بعد إتاحته يوم الجمعة لجميع مشتركي إكس بريميوم وهي خدمة مميزة لتحسين جودة المحادثات التي تتم على منصة إكس.

تهدف الشركة الناشئة إلى إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي "تساعد الإنسانية في سعيها للفهم والمعرفة"، وقد تم تصميم جروك للإجابة على الأسئلة بالاستعانة بقدر من الذكاء.

أطلق ماسك، الذي انتقد جهود شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي باعتبار أنها تعج بأساليب الرقابة، نظام شركة إكس إيه آي في يوليو تموز، واصفا إياه بأنه "الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة القصوى" والذي يحاول فهم طبيعة الكون لمنافسة أداة بارد التابعة لجوجل وأداة بينج التابعة لمايكروسوفت.

وأضاف ماسك "يتمتع نموذج جروك بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر منصة إكس، وهي ميزة هائلة مقارنة بالنماذج الأخرى".

وفي الأسبوع الماضي، أخبر ماسك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو "القوة الأكثر تدميرا في التاريخ". وتوقع ماسك خلال أول قمة عالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي في إنجلترا بأن تكون هذه التكنولوجيا قادرة على "فعل كل شيء" وجعل التوظيف كما نعرفه اليوم شيئا من الماضي.