اتفاقية لدعم الخدمات الرقمية المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات

كشف ويو بنك " Wio Bank PJSC"، أنه أبرم أخيرا اتفاقية شراكة مع مؤسسة " Paymentology،" العالمية المختصة في إصدار ومعالجة بطاقات الدفع، في إطار دعم الخدمات المالية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الامارات.

وأفاد ويو بنك والذي يعمل كمنصة مالية رقمية برأس مال أولي يبلغ 2.3 مليار درهم، ويخضع لرقابة مصرف الإمارات المركزي، بأن الاتفاقية تسعى للاستفادة من منصة Paymentology افي إصدار البطاقات وقدرات تحليل البيانات عبر السحابة لإطلاق منتجات مالية بشكل سريع كونها تدعم الشركات والمستهلكين من خلال تقديم حلول مصرفية رقمية.

وأوضح في تصريحات صحافية أن البنك والذي يركز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي التطبيقات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والحلول المصرفية، سيستفيد من اتفاقية الشراكة لدعم الحلول التي يقدمها Wio Business، وهو أول تطبيق مصرفي رقمي من Wio Bank PJSC تم تصميمه خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقدم التطبيق خدمات مالية مبسّطة ورقمية بالكامل مثل إصدار البطاقات الفعلية والافتراضية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعتمد سابقاً على الفروع التقليدية لفتح الحسابات وإجراء المعاملات التجارية، لافتا إلى أنه سيتم التعاون للحد من التعاملات التقليدية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة الذين يحتاجون إلى المزيد من الخدمات في هذا المجال، مما يمكنهم من فتح حساب تجاري على الفور وتجنب الانتظار لأوقات طويلة، ويتيح لهم الاستفادة من الخدمة فوراً باستخدام كل من البطاقات الفعلية والافتراضية.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank PJSC ، جايش باتل، إن " مهمتنا في Wio Bank PJSC تتمثل في إعادة تحفيز الخدمات المصرفية في المنطقة، وهو ما يتطلب الدخول في شراكة مع جهات تشاركنا التفكير ذاته وتمتلك قدرات لدعم الخدمات المصرفية الرقمية المتكاملة على المنصة.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة Paymentology، " روان برووَر ، إن " الإمارات تتبوء مركزاً متقدماً في حلول الابتكار الخاصة بالخدمات المالية الرقمية، كما أنها تخطو خطوات كبيرة نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي في المستقبل القريب. ، وستتيح الاتفاقية لنا مواصلة التوسع في منطقة الشرق الأوسط لتلبية متطلبات عملائنا مثل منصةPJSC Wio Bank التي تسعى لقيادة التحول الرقمي وإحداث تغيير جذري في وسائل الدفع وتقديم الخدمات المصرفية."

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يواصل فيه قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات تحولاته السريعة مدفوعاً بزيادة طلب المستهلكين على المنتجات والخدمات الرقمية، حيث أظهرت الأبحاث التي أجرتها شركة "فيزا" أن 52٪ من المستهلكين في الإمارات العربية ايخططون للتحول إلى التعامل غير النقدي بحلول عام 2024 مقارنة بـنسبة 41٪ على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، ذكر حوالي 96٪ من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي شملتها الدراسة التي أجرتها "فيزا"، أن قبول أشكال جديدة من المدفوعات يعد أمراً أساسياً لنموها.