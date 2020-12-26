العمل على 3 تطبيقات دون اتصال بالإنترنت

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مع التحديثات الأخيرة التي أطلقتها «أبل» لتطبيقات: Pages، و Numbers، وKeynote، بات بمقدور المستخدم تحرير وتعديل المستندات التي يتم تشاركها من دون اتصال بالويب. ومن ثم العمل على المستندات حتى لو انقطع الاتصال بالإنترنت، على أن يتم تحميل هذا التعديل فور توفر الاتصال بالشبكة.

لذا إذا كنت من مستخدمي هذه التطبيقات وترغب في الاستفادة من الملمح الجديد، تابع هذه الخطوات: تأكد أولاً من أن الإصدار الذي تستخدمه هو الإصدار (Versions 10.0) من هذه التطبيقات.

وستشاهد رسالة في أعلى يمين الشاشة، تؤكد أنك غير متصل بالويب، ومع ذلك تستطيع الاستمرار في تعديل المستند.

وابدأ بإجراء التعديلات التي ترغب فيها على مستنداتك وسيتم الاحتفاظ بها لمدة 30 يوماً على الأقل. وعند إعادة الاتصال بالويب ستشاهد رسالة أخرى لتدرك أن الاتصال قد عاد في أعلى يمين الشاشة وبجوارها علامة التأشير الخضراء، وبمجرد اتصالك بخدمة «آي كلاود» سيتم تحميل التغييرات التي أجريتها تلقائياً.

ويمكنك مراجعة تحميل التغييرات بعد عودة الاتصال بالويب إذا أردت مراجعة مدير المستندات Document Manager في هذه التطبيقات عبر أجهزة (Ios)، أو عبر النقر فوق قائمة: العرض View في أجهزة «ماك»، ثم النقر فوق خيار: عرض حالة المزامنةShow Sync Status من شريط الأدوات الخاص بالتطبيق الذي تستخدمه.

وسيتمكن هؤلاء الذين تتشارك معهم المستندات من رؤية التعديلات بمجرد تحميلها.