360 ألفاً عدد الملفات الخبيثة المكتشفة يومياً في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اكتشفت «كاسبرسكي» في المتوسط 360 ألف ملف خبيث جديد يومياً في عام 2020، بارتفاع قدره 5.2% مقارنة بمتوسط العام السابق. وأسهم في هذا الارتفاع في الغالب النمو الكبير في عدد «التروجانات»، وهي الملفات الخبيثة القادرة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تشمل حذف البيانات والتجسس، وذلك بنسبة 40.5%، والزيادة في المنافذ الخلفية. وهي نوع من «التروجانات» يمنح المهاجمين القدرة على التحكّم عن بُعد في الجهاز المصاب، وذلك بنسبة 23%. ووردت هذه التوجّهات في تقرير إحصاءات العام ضمن نشرة «كاسبرسكي» الأمنية. وشهد عام 2020 أيضاً زيادة ملحوظة في عدد المنافذ الخلفية المكتشفة، بالإضافة إلى «الديدان»، وهي ترجمة تتكاثر ذاتياً على الأنظمة المصابة، تُكتب بلغة VisualBasicScript، وعادة ما تنتمي إلى عائلة (Dinihou) من البرمجيات الخبيثة. أما البرمجيات الإعلانية التي تعرض الكثير من الإعلانات بطريقة مزعجة على الأجهزة المصابة، فشهدت تراجعاً بنسبة 35% مقارنة بعام 2019. واكتشفت الأغلبية العظمى من الملفات الخبيثة (89.8%) عبر ملفات Windows PE، وهو أحد أنواع الملفات الخاصة بأنظمة تشغيل «ويندوز». بينما انخفض عدد البرمجيات الخبيثة الجديدة المكتشفة والمتعلقة بأنظمة تشغيل «أندرويد» بنسبة 13.7%. ويبدو أن المهاجمين قد حوّلوا تركيزهم إلى أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة التي يعمل معظمها بنظام «ويندوز»، نظراً لأن العديد من المستخدمين كانوا يعملون ويدرسون من المنزل في معظم أوقات العام على تلك الأجهزة.