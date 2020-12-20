التخلص من ذاكرة التخزين المؤقت عبر «أندرويد»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مع الاستخدام المستمر للتطبيقات، تبدأ تخزين الملفات للرجوع إليها لاحقاً، ويتم الاحتفاظ بهذه البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت App Cache الخاصة بالتطبيق، فمثلاً عند استخدام متصفحات الويب فإنها تخزن الصور التي شاهدتها حتى لا تضطر إلى تنزيلها في كل مرة يحتاج التطبيق إليها، ومن ثم يتم توفير وقت المستخدم وباقة البيانات، إلا أنه قد يحتاج المستخدم أحياناً إلى التخلص من محتويات ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق لإفراغ مساحة على ذاكرة الجهاز، أو لحل مشكلة ظهرت في أداء التطبيق، ويتم ذلك لمستخدمي هواتف «أندرويد» من خلال فتح «الإعدادات» Settings التي تبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل ترس رمادي، ثم انقر فوق تبويب «التخزين» Storage ثم داخل النافذة التالية فوق قسم: «مدير التطبيقات» App Manager إذا كان هاتفك يعمل بنظام التشغيل «Android Oreo» والإصدارات الأقدم.

انقر فوق خيار: «التطبيقات الأخرى» Other Apps لتطالع قائمة بالتطبيقات المثبتة على جهازك، ثم ابحث عن التطبيق الذي تريد محو الذاكرة المؤقتة الخاصة به، وانقر فوقه.

انقر بعد ذلك فوق خيار: «محو ذاكرة التخزين المؤقت» Clear Cache في أعلى يمين النافذة الجديدة. ويمكنك لو رغبت النقر فوق زر: «Clear Storage» في أعلى يسار النافذة السابقة لتنزيل كل بيانات التطبيق، بما في ذلك أسماء المستخدمين، وكلمات السر، والتقدم الذي أحرزته في تطبيقات الألعاب، وما شابه.