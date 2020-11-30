إضافة المحتوى إلى «المشاهدة لاحقاً» في «Disney+»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أثناء انشغال المستخدم بالبحث عن محتوى معين عبر منصّات بث الفيديو واستعراض المواد الموجودة، قد تصادفه أحياناً مواد تثير اهتمامه، لكنه لا يستطيع مشاهدتها في ذلك الوقت.

لذا توفر الكثير من المنصّات ميزة المشاهدة لاحقاً، ليتمكن المستخدم من مشاهدة المحتوى الذي راقه عندما يتوافر له الوقت لذلك.

ومن المنصّات التي تقدم هذه الميزة منصّة بث الفيديو من «ديزني Disney»+ سواء من خلال تطبيق الهواتف أو موقع الـ«ويب».

فإذا كنت من مستخدمي تلك المنصّة، يمكنك اتباع الخطوات التالية لضم المحتوى الذي راق لك إلى قائمة «المشاهدة لاحقاً» Watch list:

انقر فوق أيقونة الجمع «+» التي تظهر بجوار خيار التشغيل تحت عنوان الفيلم، وسيتم حفظ الفيلم ضمن قائمة المشاهدة لاحقا وستتحول أيقونة الجمع إلى «علامة التأشير» Checkmark. وإذا تراجعت عن قرارك ورغبت في إزالة الفيلم من قائمة المشاهدة لاحقاً، انقر مرة أخرى فوق علامة التأشير.

وللاطلاع على محتويات قائمة المشاهدة لاحقاً، انقر فوق خيار Watch list في شريط التنقل أعلى الشاشة على الحاسب، أو انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي على تطبيق الهواتف، ثم مرر للأسفل وانقر فوق قائمة المشاهدة لاحقاً.