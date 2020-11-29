«فولفو» تبتكر نظاماً لحظياً عملاقاً لمراقبة أعطال شاحناتها

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أكدت شركة «فولفو أميركا الشمالية للشاحنات»، إحدى شركات «فولفو غروب السويدية» المتعددة الجنسيات، أنها انتهت من التشغيل الكامل لنظام عملاق لمراقبة تشغيل وتشخيص أعطال شاحنات «فولفو» في أميركا الشمالية لحظياً على مدار اليوم، التي يبلغ عددها حالياً نحو 350 ألف شاحنة على طرق الولايات المتحدة وكندا.

وأوضحت أن كل شاحنة تتضمن أكثر من 200 جهاز استشعار لنقل البيانات عن المركبة، ومختلف ظروف التشغيل، فضلاً عن حالة الأعطال المبكرة والمتوقعة بمكوناتها المختلفة.

وكشفت الشركة أن النظام تمكن من خفض وقت تشخيص الأعطال بنسبة 70%، ووقت التصليح بنسبة 20%، ما انعكس بصورة إيجابية كبيرة على إنتاجية تشغيل الشاحنات.

أجهزة استشعار

يتكون النظام من شبكة أجهزة استشعار دقيقة مبثوثة داخل الشاحنة، تعمل بتقنيات «انترنت الأشياء»، ويزيد عددها على 200 جهاز، خصص 75 منها لمراقبة الأجزاء الأساسية والحساسة في المركبة، مثل المحرك، وناقل الحركة.

أما المكون الثاني للنظام فهو شبكة ربط الشاحنات بقواعد البيانات والحاسبات الخادمة الرئيسة المسؤولة عن تشغيله، وتتألف هذه الشبكة من خطوط اتصال عالية السرعة، تعمل عبر شبكات الاتصالات اللاسلكية الخلوية، وتوفر لكل شاحنة قناة ربط دائمة ومؤمنة بسرعة 10 غيغابايت، كما تسمح بالتبادل اللحظي للبيانات في اتجاهين بين الشاحنة، وقواعد البيانات.

قواعد البيانات

بدوره، يشتمل المكون الثالث على قواعد البيانات وأجهزة الكمبيوتر الخادمة القوية المسؤولة عن استقبال وفهرسة وتخزين ومعالجة وتحليل تيارات البيانات المتدفقة من 350 الف شاحنة على مدار اللحظة، ثم استخدامها في أغراض تشخيص الأعطال، بأساليب الصيانة التنبؤية والفورية واللاحقة، حسب الحالة. ويضم هذا المكون سلسلة من البرمجيات والأدوات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة، مثل تعلم الآلة، والتحليلات العميقة، والتعلم العميق.

قدرات التشغيل

يستطيع النظام التقاط بيانات لحظية متجددة متدفقة عن درجة حرارة المحرك، ودرجة حرارة الهواء المحيط، وعدد دورات المحرك في الدقيقة «آر بي إم»، وعادات القيادة، واستهلاك الوقود، وأداء الشاحنة وعشرات من البيانات الأخرى التي تتضمن وقت ومكان الحدث الميكانيكي، وتشرح الظروف التي كانت موجودة أثناء وقوع الخطأ.

ويتلقى النظام هذه البيانات من جميع المركبات، ويعالجها فورياً، كما يصدر بشأنها تنبيهات تمثل «التغذية الراجعة»، التي يطالعها قائد السيارة أو مسؤول الصيانة، أو مدير الأسطول، وحالياً يصدر النظام 1.5 مليون تنبيه بوجود أخطاء يومياً، ويطبق في عمله 4000 قاعدة معمول بها في عمليات التشخيص والتصليح، من بينها 3000 قاعدة تتعامل مع حالات محدثة متجددة، و1000 قاعدة تتعامل مع حالات جديدة. ويدير التنبيهات نظام يطلق عليه «ساس» لمعالجة تدفق الاحداث.

نظام «ساس»

يرسل نظام «ساس» أي بيانات تشير إلى وجود خطأ ميكانيكي في الوقت الفعلي تقريباً إلى قائمة انتظار الرسائل الواردة، ويطبق القواعد التحليلية وقواعد التشخيص والتصليح المعقدة أثناء الحركة، دون تعطيل الشاحنة أو التأثير فيها أثناء العمل.

وهناك نظام ثان يُدعى «المساعد» أو «أسيست»، وهو نظام أساسي لإدارة الخدمة على شبكة الإنترنت، ويتعامل مع الرسائل الموجودة بقائمة انتظار الرسائل الصادرة، لنقلها إلى قائدي الشاحنات أو مسؤولي الصيانة والتصليح.

تدخل البيانات بعد ذلك في نظام «تحليلات أداء الأصول»، وهو عبارة عن محرك برمجي تحليلي لفحص بيانات الأعطال التاريخية لكل شاحنة على حدة، ويدار بتقنية «تعلم الآلة»، للحصول على فهم عميق لحالة كل شاحنة وتطورها عبر الزمن، وحالياً يخزن النظام ما سعته ثمانية تيرابايت من البيانات، ويحفظ ببيانات مليار من الأعطال التاريخية لـ350 ألف شاحنة منذ عام 2015 حتى الآن، كما يضاف إليه 1.5 مليون خطأ يومياً.

تطوير منذ 8 سنوات

أوردت شركة «فولفو أميركا الشمالية للشاحنات» جانباً من التفاصيل الخاصة بنظامها لمراقبة تشغيل وتشخيص أعطال شاحناتها عبر موقعها.volvotrucks.us.

ونقل موقع networkworld.com المتخصص في نظم وتقنيات شبكات المعلومات، تفاصيل إضافية أخرى حوله، في وقت أكد فيه مسؤولو الشركة أن مشروع إنشاء وتشغيل هذا النظام العملاق، جاري العمل على إنشائه وتطويره منذ عام 2012، فيما استغرق نظام التحليلات المتقدم، الذي يعدّ أحدث المكونات 11 شهراً، حتى أصبح في الخدمة بصورة كاملة.