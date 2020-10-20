«فوجي فيلم» تطلق كاميرا تسجل مقاطع الفيديو بدقة 4K

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «فوجي فيلم» اليابانية عن إطلاق كاميراتها X-S10 الجديدة المدمجة التي تمتاز بطرق استعمال جديدة من خلال وحدة تحكم واحدة لاختيار أوضاع التشغيل على الجانب العلوي.

وأوضحت الشركة أن ضبط حساسية الضوء ISO في كاميراتها الجديد يتم عن طريق أحد الأزرار، فضلاً عن تعزيز طريقة الاستعمال العملية من خلال مقبض كبير الحجم، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للكاميرا التي يبلغ وزنها 465 غراماً على مستشعر «APS-C» يعمل بدقة وضوح 26.1 ميغابيكسل، ويعتمد على نظام متطور للتثبيت.

وأكدت «فوجي فيلم» أن الكاميرا الجديدة تأتي بحجم أصغر ووزن أخف بمقدار 30% مقارنة بالموديل السابق، وتهدف الشركة من خلال الكاميرا الجديدة إلى تلبية متطلبات مدوني الفيديو وعشاق تسجيل الأفلام، حيث يمكن تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بسرعة 30 صورة في الثانية أو مقاطع فيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل وبسرعة 240 صورة في الثانية.

ويعمل المعالج «X-Processor 4» على ضبط التركيز التلقائي بسرعة في غضون 0.02 ثانية فقط، مع توافر وظيفة تتبع التركيز التلقائي، كما يمكن التقاط الصور المتتابعة بسرعة 30 صورة في الثانية حداً أقصى، أو بسرعة ثماني صور في الثانية عند استعمال الغالق الميكانيكي.