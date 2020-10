إزالة أحد الأجهزة ضمن حساب «نتفليكس»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تسمح شبكة «نتفليكس» للمستخدم بالدخول إلى حسابه عبر عدد من الأجهزة، وذلك حتى يستطيع تشارك بيانات الدخول مع العائلة والأصدقاء، لكن قد يرغب المستخدم أحياناً في إيقاف دخول أحد هذه الأجهزة إلى حسابه لأنه لم يعد يستخدمها، أو لأنه وصل إلى الحد الأقصى ويرغب في إحلال جهاز محل جهاز آخر، أو لانقطاع صلته بمالك أحد الأجهزة، إلا أنه ولسوء الحظ، فإن «نتفليكس» لا تقدم لمستخدميها ميزة إزالة جهاز من الأجهزة المنضوية تحت الحساب نفسه، وعلى المستخدم إذا كان يرغب في إزالة الجهاز أن يسجل الخروج من جميع الأجهزة التابعة له أولاً، لذلك يمكنك إيقاف تفعيل صلاحية جهاز معين للدخول إلى حسابك بأن تتوجه إلى موقع شبكة «نتفليكس» عبر الويب Netflix.com وتسجل الدخول إلى الحساب أولاً، ثم تمرر فوق أيقونة ملفك الشخصي، أو فوق الأيقونة الخضراء أعلى الشاشة إذا لم تكن اخترت صورة لحسابك.

انقر بعد ذلك داخل النافذة المنسدلة فوق خيار «حسابك» Your Account، ثم مرر داخل الجانب الأيسر من النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «الإعدادات» Settings، وهنا انقر فوق خيار «تسجيل الخروج من جميع الأجهزة» Sign Out Of All Devices، ثم أكد قراراك داخل النافذة التالية بالنقر فوق زر «تسجيل الخروج» Sign Out، مع ملاحظة أن ذلك سيستغرق نحو ثماني ساعات حتى تستطيع العودة لتسجيل الدخول مجدداً.