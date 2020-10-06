«ريلمي» تكشف عن هاتف ذكي سريع الشحن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد شركة «ريلمي» Realme العاملة في مجال تصنيع الهواتف الذكية لطرح سلسلة «ريلمي 7» من هواتفها الذكية الجديدة في أسواق دولة الإمارات.

وذكرت الشركة الصينية في بيان، أنها تستهدف الفئات الأصغر سناً من المستخدمين، والتي تتطلع على نحو متزايد لاقتناء المنتجات ذات القيمة العالية مقابل السعر، موضحة أن سلسلة الهواتف الجديدة تتميز بأنها الأسرع شحناً في العالم بقدرة 65 واط، كما أنها تتميز بمزايا حديثة، مثل كاميرا رباعية بدقة 64 ميغابيكسل لإتاحة تجارب استثنائية للمستخدمين من الشباب الباحثين عن أحدث التقنيات العصرية.

وقالت مديرة العلاقات العامة لدى شركة «ريلمي» في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منى مصطفى: «نحن متحمسون للكشف عن أحدث مجموعة من الهواتف الذكية لدينا في سوق الإمارات، حيث تعتبر هواتف (ريلمي 7) و(ريلمي 7 برو) ذات تصميم لافت مع كاميرا عالية الجودة ومعالج قوي»، مشيرة إلى أن أبرز ما يميز تلك الهواتف هو سعرها التنافسي ضمن فئة هواتف الفئة السعرية المتوسطة.