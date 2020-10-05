إيقاف تشغيل «صحة البطارية» في «ماك بوك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يضطلع «ملمح إدارة صحة البطارية» Battery Health Management في نظام التشغيل «Macos Catalina 10.15.5» بتحليل عادات استخدام وشحن أجهزة MacBook، ويمنع الشحن التلقائي للبطارية بنسبة 100%. فشحن البطارية بنسبة 100% مع بقائها في الشحن، معناه الإضرار بفترة بقائها. وقد أقدمت شركة «أبل» على تقديم هذا الملمح بعد أن لاحظت أن بعض مستخدمي أجهزة «ماك بوك» يبقونها متصلة بمصدر الكهرباء أثناء الاستخدام، ولا يعتمدون على البطارية.

لكن الملمح لا يقوم بهذا الأمر تلقائياً، بل يحلل أولاً عادات شحن الجهاز، وهو أمر قد يرفضه بعض من يتسم جدول عملهم بالارتباك، أو هؤلاء الذين يتحركون باستمرار.

فإذا كنت أحد هؤلاء ورغبت في إيقاف تفعيل ملمح إدارة صحة البطارية عبر أجهزة «ماك بوك»، اتبع ما يلي: توجه إلى تفضيلات النظام ثم انتقل منها إلى «موفر الطاقة» Energy Saver على جهاز «ماك بوك» الذي يعمل بنظام التشغيل «Macos Catalina 10.15.5»، ومن ثم انقر فوق خيار «صحة البطارية» Battery Health في نهاية الجانب الأيمن من النافذة، وبعدها ابحث داخل النافذة المنبثقة عن خيار «إدارة صحة البطارية» Battery Health Management وقم بإيقافه. وأكد قرارك بالنقر مرة أخرى فوق خيار «الإيقاف» Turn Off.