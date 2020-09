الإفراغ التلقائي لمجلد «المهملات» في أجهزة «ماك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يستعين مستخدمو أجهزة الكمبيوتر بمجلد «المهملات» للتخلص من المحتوى غير المرغوب لديهم أولاً بأول. وفي كثير من الأحيان لا ينتبه المستخدم إلى امتلاء هذا المجلد، وإلى ضرورة إفراغه حتى لا يشكل عبئاً على ذاكرة الجهاز، لذلك تتيح أجهزة «ماك» للمستخدم القيام بهذه المهمة تلقائياً، وذلك من خلال تطبيق Finder.

والخيار الافتراضي لإفراغ هذا المجلد، هو شهر كامل حتى يتمكن المستخدم من الرجوع في أي قرارات متسرعة اتخذها بشأن بعض الملفات. لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك إفراغ مجلد المهملات على الكمبيوتر بشكل دوري تلقائياً، من خلال فتح تطبيق Finder الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل نصفي وجه ينظران في اتجاهين مختلفين.

انقر فوق خيار: «التفضيلات» Preferences ثم فوق خيار: «التفضيلات المتقدمة» Advanced أعلى الجانب الأيمن من الشاشة داخل النافذة الجديدة التي ظهرت أمامك، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار: «إزالة العناصر من مجلد المهملات بعد مرور 30 يوماً» Remove Items From The Trash After 30 Days. وأخيراً، انقر داخل المربع الصغير المجاور للخيار السابق.