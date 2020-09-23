الانضمام إلى الاجتماعات باستخدام بريد «جيميل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تغيرت عادات المستخدمين كثيراً بعد انتشار فيروس «كورونا»، حيث اتجه الكثيرون لاتخاذ احتياطات وتدابير احترازية تحميهم من الإصابة بالفيروس، ومن ذلك مثلاً العمل عن بُعد، وهو ما يحتاج من المستخدمين إلى عقد اجتماعات الفيديو عبر الـ«ويب» بين الحين والآخر لتسيير أعمالهم ومناقشة جديدها.

لذلك أضافت شركة «غوغل» تطبيق Meet الخاص بمكالمات واجتماعات الفيديو إلى بريد «جيميل» Gmail، بحيث يتمكن المستخدم من توجيه الدعوة للاجتماعات أو الانضمام لأحد لاجتماعات القائمة، من دون الاحتياج إلى تسجيل الدخول، وحيث تتوافر له أسماء وعناوين جهات الاتصال بسهولة.

فإذا كنت من مستخدمي Gmail، اتبع الخطوات التالية للانضمام إلى الاجتماعات التي تمت دعوتك إليها عبر تطبيق Meet: توجه إلى موقع بريد Gmail عبر الـ«ويب»، وسجل الدخول إلى حسابك، ثم انتقل إلى لوح القوائم الوارد يمين الصفحة في الواجهة العربية للبريد، ومن ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى قائمة تحمل اسم Meet، وتجدها أسفل زر المزيد في لوح القوائم، وبعد ذلك انقر فوق زر الانضمام إلى اجتماع في لوح القوائم نفسه، الموجود في النافذة الرئيسة لتطبيق البريد، لتلتحق بالاجتماع الذي وجهت إليك الدعوة لحضوره، وعندها ستظهر أمامك نافذة جديدة لإدخال كود الاجتماع الذي أرسله لك منظم الاجتماع، أدخل الكود داخل حقل النص، ثم انقر فوق زر انضمام في نهاية الجانب الأيسر من النافذة.