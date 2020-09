تشارُك المحاضرات عبر تطبيق Keynote

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يقدم تطبيق Keynote Slideshow من خلال ملمح Keynote Live ميزة إضافية بجانب إنشاء المحاضرات وعروض الشرائح، وهي إمكانية تشاركها مع الآخرين في الداخل والخارج، إذ يمكن للمستخدم تشغيل المحاضرة عبر الـ«ويب»، فيما يستطيع الآخرون مشاهدتها عبر المتصفح الذي يفضلونه أو من خلال تطبيق Keynote نفسه.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق Keynote عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، اتبع الخطوات التالية لتشغيل ملمح Keynote Live وتشارُك محاضراتك مع الآخرين: تأكد من استخدامك لأحدث إصدارات تطبيق Keynote وتسجيل الدخول إلى حسابك عبر خدمة «آي كلاود»، ثم افتح المحاضرة التي ترغب في تشاركها وانقر فوق زر «المزيد» الذي يبدو في شكل ثلاث نقاط في أعلى الشاشة، ومن ثم انقر فوق خيار «استخدام ملمح» Use Keynote Live ثم فوق زر «الاستمرار» Continue في نهاية النافذة التالية، وبعد ذلك انقر فوق خيار «دعوة المشاهدين» Invite Viewers واختر الطريقة التي تريد إرسال الدعوات بها، مثل البريد أو الرسائل أو نسخ الرابط. ولو رغبت في أن يستخدم المشاهدون كلمة سر معينة، انقر فوق زر «المزيد من الخيارات» More Options ثم فوق خيار «إضافة كلمة مرور» Add Password وأدخل كلمة السر ثم انقر فوق زر «تم» Done في أعلى الشاشة، وبعدها انقر فوق زر «التشغيل الآن» Play Now ليبدأ تشغيل محاضرتك في الحال، أو فوق زر «التشغيل لاحقاً» Play Later وعد إلى المحاضرة وقتما تريد. وانقر فوق زر «التشغيل» play في أعلى الشاشة، ومن النافذة التي ستظهر انقر خيار «التشغيل عبر بث كي نوت المباشر» Play on Keynote Live.

