إعادة تسمية مجموعات iMessages

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تضيف شركة «أبل» الأميركية دائماً ميزات جديدة لتطبيق iMessages الخاص بتبادل الرسائل بين مستخدمي أجهزتها. ومن إحدى هذه الميزات، إمكانية إنشاء اسم مخصص لمجموعات الدردشة التي تتم من خلال التطبيق.

ويمكن لأي شخص في هذه المجموعات إعادة تسمية المجموعة سواء عبر الهاتف أو أجهزة «آي باد». غير أن ميزة التسمية غير ممكنة إذا كان أحد مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد» عضواً في هذه المجموعات، فضلاً عن أن الدردشة المباشرة عبر التطبيق لا تتمتع بميزة التسمية نفسها.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق iMessages اتبع ما يلي لإعادة تسمية مجموعات الدردشة عبر التطبيق: افتح تطبيق الرسائل ومجموعة iMessages التي ترغب في تعديل اسمها، ثم انقر فوق أيقونات جهات الاتصال الدائرية المنضوية تحت لواء المجموعة في أعلى الشاشة، وبعدها ستظهر أمامك مجموعة من الأيقونات، انقر فوق خيار «الحصول على المعلومات» Get Info الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «i»، ومن ثم انقر فوق خيار «أدخل اسم المجموعة» Enter a Group Name أو انقر فو ق الاسم الحالي الذي ترغب في تغييره في أعلى الشاشة. وبعد أن تسجل الاسم الجديد للمجموعة انقر فوق زر «تم» Done أعلى يمين الشاشة، وبموجب ذلك سيشاهد كل المشتركين تنبيهاً بأن اسم المجموعة تم تغييره.