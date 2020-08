المحو التلقائي لبيانات التصفح عند غلق «أيدج»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

عندما يتشارك أكثر من شخص العمل على جهاز واحد في أماكن العمل أو المنازل أو الأماكن العامة، يصبح حرص المستخدم على حماية بياناته أشد، لاسيما عند استخدام متصفح «ويب» واحد، دون الحرص على إنشاء ملفات شخصية مختلفة. فإذا مررت بتجربة مشابهة، وكنت من مستخدمي متصفح «مايكروسوفت إيدج»، فبمقدورك التعديل في إعدادات المتصفح، بحيث يتم محو بيانات التصفح المهمة التي لا تريد لأحد أن يطلع عليها كبيانات بطاقات الائتمان أو كلمات المرور بمجرد غلقه. وبذلك تتغلب على نسيان محو البيانات يدوياً، فإذا أردت تفعيل هذا الخيار، اتبع الخطوات التالية: افتح متصفح «إيدج» على حاسبك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف«e» مموج، ثم انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في المتصفح، وتبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية في أعلى يمين الشاشة، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق تبويب «الإعدادات» Settings، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس صغير، وبعد ذلك انقر داخل النافذة الجديدة فوق أيقونة الخطوط الثلاثة الأفقية في أعلى يمين الشاشة، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق قسم «الخصوصية والخدمات» Privacy And Services، لتظهر أمامك نافذة جديدة تضم أبواباً عدة، عندها انتقل إلى باب «محو بيانات التصفح» Clear Browsing Data، وانقر فوق الخيار الخاص بـ«اختيار ما يتم محوه عند غلق المتصفح» Choose What To Clear Every Time You Close The Browser، وبعد ذلك ستظهر في النافذة التالية أنواع البيانات التي ترغب في محوها عند غلق المتصفح، كسجل التصفح والتنزيلات وكلمات السر.