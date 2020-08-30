«مايكروسوفت» تكشف عن خواص جديدة لـ «ويندوز 10»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

كشفت شركة «مايكروسوفت» عن حزمة جديدة من التعديلات أدخلتها على نظام التشغيل «ويندوز 10»، تتضمن إضافة خواص جديدة، منها اثنتان رئيستان، فضلاً عن حل 24 مشكلة تم الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين، وتم التحقق من جديتها، علاوة على إخضاع مشكلات أخرى للبحث والتحقق.

وذكرت الشركة على المدونة الرسمية لـ«ويندوز» أنه تم طرح تلك التعديلات في إطار برنامج «المطلعين الأوائل» بغرض المراجعة والتدقيق.

وقال أحد كبار مديري التطوير في «ويندوز 10»، براندون ليبلانك، في منشور كتبه على المدونة، إن التعديلات الجديدة سيتم طرحها رسمياً بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة، لكنها مطروحة حالياً بصورة تجريبية.

وحدات التخزين

ووفقاً لما نشرته «مايكروسوفت» على مدونة «ويندوز»، تضمنت التعديلات إضافة خواص جديدة، اثنتان منها رئيستان، موضحة أن الأولى تتعلق بطريقة إدارة وحدات التخزين، حيث من خلالها يمكن للمستخدم إدارة وحدات التخزين على الحاسب من داخل تطبيق الإعدادات مباشرة، ويتضمن ذلك عرض معلومات عن وحدة التخزين، وإنشاء الوحدات وتنسيقها، وتعيين أحرف أسماء الوحدات، وذلك كله بتكامل أفضل مع ميزات أخرى مثل مساحات التخزين، وصفحة تفاصيل التخزين، وذلك بدلاً من الطريقة الحالية التي تتم بشكل منفصل والمعروفة باسم «إم إم سي»، ويتم تشغيل الخاصية الجديدة بالذهاب إلى أمر الإعدادات، ثم النظام ثم التخزين، ومن ثم الضغط على أمر «إدارة وحدات التخزين».

«هاتفك»

وأضافت الشركة أن الخاصية الرئيسة الثانية هي خاصية «هاتفك»، التي تم الكشف عنها للمرة الأولى خلال مؤتمر «سامسونغ» الأخير، الذي عقد في الخامس من أغسطس الجاري، فيما يتم الآن طرحها تدريجياً للجمهور العام، مبينة أن هذه الخاصية تتيح للحاسب المكتبي أو المحمول، الوصول المباشر إلى جميع التطبيقات الموجودة على الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، إذا كان يعمل بنظام تشغيل «أندرويد»، بمجرد حدوث الاقتران بين الحاسب والهاتف عبر شبكة «واي فاي» واحدة، إذ إنه عند التشغيل تظهر كل تطبيقات الهاتف على شاشة الحاسب، ليتم تثبيتها على شريط المهام، أو داخل قائمة «ابدأ»، للوصول إليها بسرعة وسهولة، بينما عند تشغيل أحد التطبيقات، يتم فتحه في نافذة منفصلة خارج خاصية «هاتفك»، ما يتيح القيام بمهام متعددة.

خواص فرعية

أما بالنسبة للخواص الجديدة الأخرى، فأشارت «مايكروسوفت» إلى أنها تصنف على أنها فرعية، أبرزها تحديث الطريقة التي يعمل بها أمر «ALT + Tab» لتعرض خمس علامات تبويب يختارها المستخدم، في متصفح «إيدج» بصورة تلقائية، وتضمين قسم تصفح الـ«ويب» في عنوان الإعدادات، إضافة إلى تحديث خاصية «الراوي» المستخدمة أثناء القراءة، بما يتيح التمييز بين الأحرف والكلمات المرشحة من خلال توفير معلومات قراءة مفصلة.

حل 24 مشكلة

ومن بين المشكلات التي أكدت «مايكروسوفت» القيام بحلها، مشكلة رؤوس الحروف في قائمة «ابدأ»، التي كانت تحتوي على مسافة يسرى غير ضرورية، في حالة تعيين قائمة التطبيقات على وضعية «مخفية»، فضلاً عن مشكلة كانت تحدث عند تثبيت موقع «ويب» على شريط المهام، ثم نقل علامات التبويب المفتوحة على سطح مكتب افتراضي مختلف، علاوة على مشكلة تؤدي إلى حدوث خطأ في عرض محتوى النقاط الطرفية الملحقة بالحاسب، ومشكلة تحدث عند التعرف إلى وحدات التخزين العاملة بنظام ملفات «إي إكس فات»، إضافة إلى مشكلة تحدث عند تشغيل أداة مستكشف «ويندوز» عند التشغيل للمرة الأولى، ومشكلة ظهور مجلدات مستكشف الملفات المثبتة في قائمة البداية بخلفية أغمق من المربعات الأخرى في وضع الإضاءة، ومشكلة خاصة بإعدادات الخطوط.

مشكلات أخرى

وأفادت «مايكروسوفت» بأنها تلقت بلاغات من المستخدمين، وأعضاء برنامج المطلعين الأوائل حول مشكلات أخرى، وجارٍ التحقق منها وحلها، وتتعلق بفشل تشغيل بعض الألعاب الموجودة على متجر «مايكروسوفت»، إلى جانب تعليق أو توقف عملية التحديث لفترات طويلة عند محاولة تثبيت إصدار جديد، علاوة على أن مفاتيح «إغلاق - الأقصى - الأقل» في بعض التطبيقات، تظل عالقة في مواضعها الأصلية في بعض الحالات عند الاستخدام.

التعديلات الجديدة مطروحة حالياً للتجريب، فيما سيتم طرحها رسمياً بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.