تغيير مجلد التنزيل الافتراضي لـ «كروم»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يستعين مستخدمو أجهزة «ماك» غالباً بمتصفح «سفاري»، لأنه المتصفح الافتراضي للجهاز. لكن أحياناً قد يرغب بعضهم في استخدام المتصفحات الأخرى للاستفادة من الميزات التي تقدمها، أو لأن بعض خدمات الـ«ويب» لا تعمل إلا عبر متصفح معين، كما هي الحال في خدمة «غوغل أيرث ستوديو» مثلاً. وعندما يستعين المستخدم بهذه المتصفحات قد يفضل تغيير بعض الإعدادات الافتراضية المهمة، كاختيار مكان مختلف للملفات، التي يتم تنزيلها من الـ«ويب»، بدلاً عن ملف التنزيل الافتراضي في المتصفح. لذا إذا كنت من مستخدمي متصفح «غوغل كروم» عبر أجهزة «ماك» ورغبت في تغيير ملف التنزيل الافتراضي، اتبع الآتي: افتح إعدادات «كروم» عبر النقر فوق تبويب Chrome ضمن شريط القوائم ثم الانتقال منه إلى قسم «التفضيلات» Preferences داخل النافذة المنسدلة، أو استخدم زر القائمة في شريط الأدوات واختر منه قسم الإعدادات، ومن ثم مرر للأسفل وانقر فوق خيار «الإعدادات المتقدمة» Advanced، أو اختر الإعدادات المتقدمة من الجانب الأيسر ثم انقر فوق تبويب «التنزيلات» Downloads، وبعدها ابحث داخل التبويب السابق عن قسم «المكان» Location وانقر فوق زر «التغيير» Change الموجود عن يمينه، ثم ابحث عن المجلد الذي ترغب في أن يتم تنزيل المحتوى من الـ«ويب» إليه، وانقر فوق زر «الاختيار» Select. وإذا كنت تفضل أن تغير مكان الحفظ في كل مرة، حرك المؤشر المجاور لخيار «السؤال عن مكان حفظ كل ملف قبل تنزيله» Ask Where To Save Each File Before Downloading ضمن قسم التنزيل من اليسار لليمين.