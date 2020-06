تغيير مسمى الحاسب في نظام التشغيل «ويندوز 10»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يقتضي اتصال أكثر من حاسب شخصي بشبكة واحدة، أن يكون لكل حاسب منها اسم مختلف للتميز بينها ولتسهيل الاتصال. فوجود حاسبين يحملان الاسم نفسه على شبكة واحدة يؤدي إلى الارتباك في الاتصالات داخل هذه الشبكة. والحقيقة أن معظم أجهزة الحاسب الشخصية تحمل دوماً أسماء افتراضية، لكن يمكن للمستخدم تغيير هذه الأسماء لاحقاً، على أن يجعل الأسماء المختارة قصيرة لا تزيد على 15 حرفاً، وأن يتم استخدام الحروف والأرقام المتعارف عليها، وألا تحتوي على مسافات أو بعض الحروف والرموز الخاصة، كعلامة الدولار أو علامة الاستفهام والجمع وغيرها. فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10»، واحتجت إلى تغيير الاسم الذي يحمله حاسبك الشخصي، اتبع هذه الخطوات: انقر فوق أيقونة الإعدادات التي تبدو في شكل ترس أبيض في نهاية الجانب الأيسر من قائمة ابدأ Start. وانقر فوق أيقونة النظام التي تشبه الحاسب في بداية النافذة الخاصة بالإعدادات. ثم انقر فوق تبويب: حول About في نهاية اللوح الأيسر داخل النافذة التالية. وبعدها انقر داخل الجانب الأيمن من النافذة فوق خيار: إعادة تسمية هذا الحاسب Rename This Pc. وستظهر أمامك نافذة جديدة بداخلها حقل نص فارغ، ادخل إليه الاسم الذي تريده، وانقر فوق زر: التالي Next في نهاية الجانب الأيمن من النافذة. ثم انقر فوق زر: إعادة التشغيل Restart Now لتفعيل الاسم الجديد.