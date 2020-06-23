«سداد أبوظبي».. منصة رقمية لجميع الخدمات الحكومية في الإمارة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكّد بيان صدر أمس أن منصة «سداد أبوظبي»، التي تم إطلاقها أخيراً، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، تشكل أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي. وأفاد البيان بأن المنصة توفر طريقة دفع جديدة كلياً تتميز بسهولة استخدامها ومستواها العالي من الأمان، كما تتيح للمتعاملين سداد رسوم جميع الخدمات الحكومية رقمياً، ما يلغي أو يحد من حاجتهم لزيارة المكاتب أو المراكز الحكومية على أرض الواقع. وتقدم «سداد أبوظبي» فوائد ملموسة للجهات الحكومية والمتعاملين في الإمارة، إذ توفر للجهات الحكومية منصة رقمية موحدة لجميع قنوات الدفع، فيما يستفيد المتعاملون من خيارات دفع متعددة ذات مستوى عالٍ من الأمان.