7 تقنيات ناشئة تحل مكان أخرى قديمة بعد «كورونا»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

توقعت مؤسسة «سي آي أو» المتخصصة في دراسات واستشارات الأعمال على مستوى المديرين التنفيذيين في مجال تقنية المعلومات، ظهور سبع تقنيات جديدة ناشئة، بعد انتهاء وباء «كورونا»، مشيرة إلى أن كل واحدة من تلك التقنيات الجديدة ستحل مكان أخرى قديمة قائمة فعلاً، وتقضي على برامج وأدوات يعتمد عليها كثير من الأفراد والشركات حالياً.

جاء ذلك، في تحليل حديث نشرته المؤسسة على موقعها، تحت عنوان «14 تقنية خاسرة وفائزة بعد (كورونا)»، حيث وضع المحللون التقنيات الـ14 في سبع ثنائيات، وفي كل ثنائية ستقوم إحدى التقنيات بالقضاء على الثانية لتأخذ مكانها وتكون الفائزة.

وحدّد التحليل تلك الثنائيات على النحو التالي:

1- مؤتمرات الفيديو وأدوات إدارة المكتب

أدى الطلب الكبير على العمل عن بُعد، إلى كثافة استخدام مؤتمرات الفيديو، حيث انتقلت الاجتماعات والفصول الدراسية إلى الإنترنت، وبات الباب مفتوحاً لما لا يحصى من الملحقات المتخصصة في أدوات الاجتماعات الافتراضية المتمحورة حول مؤتمرات الفيديو، في مجالات التعليم وخدمات العملاء. ومن ثم ستتقدم تقنيات الفيديو لتحل مكان برامج وأجهزة إدارة غرف الاجتماعات، والأجهزة اللوحية الصغيرة.

2- برامج التعاون وبرامج وجهاً لوجه

أصبحت البرامج التي تمكن الأشخاص من العمل بشكل تعاوني عن بُعد على المستندات أو العروض التقديمية أكثر قيمة من أي وقت مضى، إذ طغت بشدة على برامج وجهاً لوجه، ولم يعدّ هناك حاجة إلى أن يقف شخص ما في حجرة أو يتصل بالموظفين في غرفة اجتماعات لنشر بعض الورق على طاولة ليبدأ الاجتماع، فهذا أصبح أمراً ملغياً تقريباً.

3- «بايود» مقابل أجهزة الشركات

مع انتشار وباء «كورونا» بدأت الشركات تقبل أسلوب «بايود»، الذي يسمح للموظفين بإحضار أجهزتم إلى مقار العمل لاستخدامها بدلاً من أجهزة الشركات. وتحوّل «بايود» من أمر اختياري إلى اضطراري، ومن ثم بات في حكم المؤكد أن «بايود» سيتغلب على أسلوب العمل بأجهزة الشركات، لتنكمش بذلك الحاسبات المكتبية في مقار العمل، ويقل شراء الشاشات الضخمة.

4- سيطرة اجتماعية وهتك للخصوصية

كانت حرية التعبير والحرية الشخصية، القاعدة الأساسية عبر الإنترنت منذ ظهورها، لكن هذا سيتغير بصورة كبيرة، حيث ستدخل إلى الساحة أدوات السيطرة الاجتماعية، التي تستهدف الحماية والوقاية من أي وباء وآثاره، ومن ثم ستختفي الرؤية القديمة لمجال الخصوصية الشخصية، فالمطاعم، على سبل المثال، باتت مطالبة بتتبع أسماء العملاء وعناوينهم في خدمة التوصيل للمنازل، كإجراء احترازي، كما أن شركات الهاتف بات عليها تطوير أدوات للتعقب لمعرفة المخالطين للمصابين وفرز الأصحاء.

5- أدوات التقوقع والانفتاح

حققت الأدوات المناسبة لوضعية التقوقع والبقاء داخل المنازل انتشاراً واسعاً، مثل خدمات الترفيه وغيرها، بل والكتب والصحف التي تناسب أوقات القراءة المطولة، عبر خدمات الاشتراك، ومن ثم بدأت خدمات الوصول للعميل بالمنزل أكثر شيوعاً. في المقابل، بدأت الخدمات القائمة على الانفتاح والتجمع والسفر تواجه انكماشاً كبيراً.

6- الحوسبة السحابية ومقر العمل

أصبحت الحوسبة السحابية، التي تقدم كل شيء، من النظم إلى البرامج والتطبيقات إلى البنية التحتية الكاملة، وكأنها على موعد مع المستقبل، الذي حسم الأمر لمصلحتها أمام نموذج «أجهزة وأنظمة المقر»، التي يتم تثبيتها وتشغيلها من داخل المؤسسة أو الشركة، ولذلك فمن المتوقع أن تصبح غرف أجهزة وتقنيات المعلومات داخل الشركات شيئاً من الماضي، مع انتقال معظم مهامها إلى الحوسبة السحابية.

7- الخفة بدلاً من البطء

مع ضغوط «كورونا» المتسارعة لم يعدّ الأمر يحتمل إنشاء مخططات ضخمة وتواريخ التسليم لمدة عامين أو ثلاثة في المستقبل، بل التفكير بسرعة والتكيف في غضون دقائق، والتسليم في غضون ساعات، ومن هنا سيتم الاتجاه لتبني منهجيات التطوير وإدارة العمل المعروفة باسم «آجيل»، وهي منهجيات تتسم بالسرعة والمرونة العالية، والبساطة وقلة التعقيد، وقصر المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى تاريخ تسليم المهام والمخرجات، وذلك مقابل التخلي عن عمليات النمذجة والبناء طويلة الأجل.

برامج «التقوقع» تتفوق على برامج الانفتاح والسفر.. والحوسبة السحابية تزيح نظم مقرات العمل.

أجهزة الموظفين تقلل استخدام أجهزة الشركات.. وأدوات السيطرة الاجتماعية تنتهك الخصوصية.