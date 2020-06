البث الحي للمحاضرات باستخدامKeynote Slideshow

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أضاف تطبيق Keynote slideshow الخاص بإعداد المحاضرات والعروض التقديمية، عبر أجهزة «ماك» والأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، ملمحاً جديداً في أحدث إصداراته أطلق عليه اسم «البث الحي» Keynote Live.

وبموجب الملمح الجديد يستطيع المستخدم أن يستعين بالتطبيق في عرض المحاضرات التي أعدها وتشاركها مع الآخرين عبر الـ«ويب»، بحيث لا يحتاج المشاهد إلا إلى دعوة تصله من خلال معد المحاضرة ليختار المتصفح الذي يروقه، ويبدأ في مشاهدة بث حي لهذه المحاضرة أو لعرض الشرائح.

فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العامة بنظام التشغيل «ماك» وترغب في البث الحي لإحدى محاضراتك، اتبع ما يلي: افتح المحاضرة التي أعددتها باستخدام تطبيق Keynote Slideshow وانقر فوق زر البث الحي من شريط الأدوات، ثم فوق زر «الاستمرار» Continue، ومن ثم انقر زر «دعوة المشاهدين» Invite Viewers واختر الطريقة التي تفضلها في إرسال دعوات المشاهدة. ولو رغبت في إضافة كلمة مرور يستخدمها من يريد المشاركة في المشاهدة، انقر فوق زر «المزيد من الخيارات» More Options في نهاية النافذة، وضع علامة التأشير بجوار خيار «الحاجة إلى كلمة سر» Require Password، ثم أدخل كلمة السر التي تريدها وأكدها وانقر فوق خيار «إعداد كلمة السر» Set Password، وبعدها انقر خيار «التشغيل الآن» Play Now لو أردت بث محاضرتك على الفور، أو انقر فوق زر «التشغيل لاحقاً» Play Later إذا أردت تشغيل المحاضرة في وقت لاحق، وعندما تكون مستعداً انقر فوق زر «التشغيل» Play أعلى يسار الشاشة، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار «التشغيل عبر ملمح البث الحي» Play On Keynote Live.