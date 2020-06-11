«إيرباص» تعتمد الحوسبة الكمية في مشروعاتها المستقبلية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات عن اعتمادها على الحوسبة الكمية المتقدمة، خياراً تقنياً استراتيجياً لمشروعاتها المستقبلية الكبرى في مجال الفضاء والطيران، محددة مجالات الاتصالات المؤمّنة، والاستشعار، وأنظمة الحوسبة فائقة الأداء، كثلاثة مسارات كبرى لعمل الحوسبة الكمية المستقبلية في الشركة.

جاء ذلك، خلال مشاركة «إيرباص» في مؤتمر دولي بعنوان «داخل تقنيات الحوسبة الكمية»، تم عقده عبر الإنترنت، أخيراً، وشارك فيه أكثر من 1000 خبير في مجال الحوسبة الكمية من الجهات البحثية والأكاديمية، وشركات القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم.

3 مسارات

وقال مدير التعاون العالمي في الأبحاث والتعاون التكنولوجي لـ«إيرباص»، باولو بيانكو، خلال المؤتمر، إن الشركة قررت اختيار الحوسبة الكمية خياراً استراتيجياً مستقبلياً لتقنية المعلومات، مشيراً إلى أن تقنيات الحوسبة الكمية ستعمل على إيجاد نقلة نوعية هائلة في طريقة بناء الطائرات وتحليقها.

وأضاف أن «إيرباص» تستكشف عدداً من تقنيات الكم التي يمكن تطبيقها لمواجهة تحديات الفضاء، موضحاً أن هذه التقنيات تمضي في ثلاثة مسارات رئيسة.

حوسبة فائقة الأداء

بيّن بيانكو، أن المسار الأول يتمثل في الحوسبة فائقة الأداء المعتمدة على الكم، حيث إن لدى صناعة الطيران احتياجات حسابية معقدة في مجالات ديناميكا الموائع، ومحاكاة العناصر المحدودة، والديناميكا الهوائية، وميكانيكا الطيران، وغيرها، لافتاً إلى أن «إيرباص» تستخدم حلول الحوسبة المتقدمة في هذه المجالات، وتعتقد أن الحوسبة الكمية، يمكن أن تساعدها في حل المهام الرئيسة المكثفة من الناحية الحسابية.

الاتصال الكمي

أما المسار الثاني، وفقاً لبيانكو، فإنه يركز على الاتصال الكمي، إذ تعتبر «إيرباص» أن خوارزميات التشفير الحالية، مثل التشفير المستخدم على نطاق واسع عبر المفاتيح غير المتماثلة، لن تتمكن من صد الهجمات الأمنية الفائقة التطور على أنظمة الحاسبات والمعلومات الكمية في المستقبل، لذلك تستهدف الشركة تطوير بنية تحتية آمنة للاتصالات في المستقبل لمنصاتها الفضائية، بناءً على تقنيات المعلومات الكمية، التي تعزز الأمن في مكوناته الأساسية «الخوارزميات والمصادقة والمفاتيح».

الاستشعار الكمي

بالنسبة للمسار الثالث، أفاد بيانكو، بأنه يتمثل بالاستشعار الكمي، لافتاً إلى أن «إيرباص» تعتقد أن أجهزة استشعار الكمية أكثر فاعلية في قياس الكميات المادية، مثل التردد والتسارع ومعدلات الدوران والمجالات الكهربائية والمغناطيسية ودرجة الحرارة بأعلى دقة نسبية مطلقة، بما لا تستطيع أنظمة الحوسبة الحالية تحقيقه.

وأضاف أن الشركة ترى أن الحوسبة الكمية يمكن أن يكون لها تطبيقات مباشرة في تحسين أنظمة الملاحة، إذ يتم استخدام قياس التسارع الدقيق لتحقيق بيانات الموقع، والعمل كأحمال لمجموعة من التطبيقات المختلفة، مثل ديناميات المناخ من الأقمار الاصطناعية، أو مسح الموارد الجوفية من طائرة.

وقال إنه إضافة إلى المجالات الثلاثة، هناك العديد من المجالات الفرعية التي ستعتمد فيها «إيرباص» على الحوسبة الكمية، مثل معالجة مشكلات فيزياء الطيران، وتوفير الوقود وتصميم أجنحة الطائرات بدرجات متفاوتة من التعقيد، ومحاكاة العناصر النادرة، وغيرها.

خطوات مماثلة

يأتي قرار «إيرباص» بعد خطوات مماثلة اتخذتها شركات عالمية أخرى في السياق ذاته، منها كشف شركة «هانيويل»، المتعددة الجنسية العاملة في قطاعات النفط والغاز والصناعات العسكرية والإلكترونية والكيماوية، في مارس الماضي، عن تشغيل حاسب كمي بقدرة 64 كيوبت، للتعامل مع المشكلات «فائقة التعقيد» التي تواجهها في مجالات عملها، والتي تعجز الحاسبات الحالية التقليدية عن حلها، فضلاً عن إعلان شركة «فولكس فاجن» الألمانية للسيارات في الشهر نفسه عن أنها طورت خوارزمية كمية متقدمة للغاية، تستخدم في تحسين مسارات أعداد كبيرة من الحافلات والسيارات، داخل المناطق المزدحمة، ولمسافات طويلة، وتمكنت من إنجاز حسابات سريعة للغاية لمسار كل حافلة فردية في الأسطول، وقامت بتحسينه في الوقت الفعلي تقريباً.

الحوسبة الكمية

تقوم الحوسبة الكمية على نظرية مخالفة للنظرية التي عرفتها صناعة الحاسبات، حيث إنه في الحاسبات الحالية يتم تخزين المعلومات في صورة وحدات تُعرف بالـ«بت»، التي تعبّر عن الصفر أو الواحد، أما في الحاسبات الكمية فيتم تخزين المعلومات في صورة وحدات تُعرف بالـ«كيوبت»، التي لا تعبّر عن الصفر والواحد، بل عنهما، مضافاً إليهما حالة أو حالات تراكبية كمية من كليهما معاً. وهذا يعني أنه عند القيام بعملية معينة، تضطر الحاسبات الحالية إلى البحث خلال كل الحلول الممكنة واحدا تلو الآخر، بينما الحاسبات الكمية تعمل كما لو كانت تفكر في كل الإجابات الممكنة، ما يجعلها أسرع مئات وربما آلاف المرات، فعلى سبيل المثال، فإن واحداً من الحاسبات فائقة الأداء يحتاج الى مليار سنة ليتمكن من كسر شفرة إلكترونية مكونة من 400 عدد فقط، في حين الحاسب الكمي، يحتاج إلى سنة واحدة لتكسير هذه الشفرة.