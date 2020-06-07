«إيدج» الجديد يعالج الأخطاء البرمجية وعدم الاستقرار بالنسخ السابقة

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

جاء الإصدار الجديد من متصفح «مايكروسوفت إيدج»، ليعالج الأخطاء والعثرات البرمجية، وحالات عدم الاستقرار، التي شهدتها النسخ الاختبارية التي صدرت من المتصفح، خلال يناير ومارس الماضيين، لكن الإصدار الجديد لم يقدم إضافات نوعية مختلفة عن الخواص السابقة، وإنما أبرز ما حدث مع هذا الإصدار هو أنه بات يأتي تلقائياً مع تحديثات نظام التشغيل «ويندوز 10»، من دون الحاجة إلى تثبيته يدوياً بصورة منفصلة، كما كان في السابق.

كانت هذه خلاصة ما انتهت إليه المراجعات التقنية، التي أجراها عدد من المحللين، من بينهم محللو شبكة «زد دي نت» المتخصصة في التقنية، لإصدار «إيدج» الجديد، الذي طرحته شركة «مايكروسوفت»، ضمن التحديث العام لنظام تشغيل «ويندوز 10» الأربعاء الماضي.

تنقية العثرات

من أبرز الخواص التي جرى التركيز على تنقيتها من العثرات وعدم الاستقرار في إصدار «إيدج» الجديد، خاصية مراقبة كلمات المرور، التي تبلغ المستخدمين إذا تم الكشف عن بيانات الاعتماد التي حفظوها في الملء التلقائي على مواقع الـ«ويب» المظلمة، حيث يراجع «إيدج» قوائم بيانات الاعتماد المنشورة على هذه المواقع، وفي حال اكتشف تطابق أياً منها مع اسم المستخدم المحفوظ، إضافة إلى كلمة المرور، يصدر على الفور إشعاراً داخل المتصفح يشير إلى اتخاذ إجراء، وعندها سيكون المستخدمون قادرين على استخدام لوحة التحكم الخاصة بهم في الإعدادات لرؤية قائمة بكل بيانات الاعتماد المسربة، ليقوموا بتغييرها.

«النسخ واللصق الذكي»

كما تم التركيز على خاصية النسخ واللصق الذكي، وهي ميزة تتيح تحديد ونسخ ولصق المحتوى الدقيق الذي يريده المستخدم من أي موقع «ويب»، مع الحفاظ على تنسيق «ويب». وسيحتفظ النص الذي تم لصقه بتنسيقه الأصلي بما في ذلك الصور أو الروابط.

وتسمح هذه الخاصية للمستخدمين بجمع المعلومات من مواقع «ويب» وتصديرها إلى ملفات أو التقاطها لاحقاً، من دون الحاجة إلى فتح تطبيقات إضافية.

ومن الخواص المهمة أيضاً، خاصية العرض الرأسي لعلامات التبويب، التي تجعل علامات التبويب تظهر في صورة عمودية على يسار الصفحة، وليس على طول الجزء العلوي فقط، بحيث يمكن للمستخدم أن يختار التصميم أو التخطيط الذي يناسبه لعرض صفحة علامة التبويب، ما يجعل تجربة التجوال على الإنترنت مميزة، كما تتيح هذه الخاصية إمكانية تحديد أنواع مصادر الأخبار، والمواد التي يرغب المستخدم في الوصول إليها باستمرار.

توافق مع الإضافات

إضافة إلى ذلك، قامت «مايكروسوفت» بعمل مراجعة ودعم إضافي، يجعل «إيدج» يحقق توافقاً أفضل مع الإضافات ومواقع الـ«ويب»، فضلاً عن أنه يوفر دعماً كبيراً لأحدث الإمكانات في مجال عرض المحتوى، والتعامل مع تطبيقات الـ«ويب» وأدوات المطوّرين الحديثة المستخدمة في بناء المواقع، وتقديم الخدمات الإلكترونية، والتوافق مع جميع شاشات العرض، من حيث المقاسات واختلاف الأجهزة.

10 ملاحظات للإصدار الجديد

قال أحد مسؤولي شركة «مايكروسوفت» الكبار، مارتن برينكمان، في تدوينة نشرها على صفحة الدعم الرسمية الخاصة بالشركة، إن المتصفح الجديد يدعم العمل مع جميع إصدارات «ويندوز 10» و«ويندوز 7»، كما يدعم العمل مع أنظمة «ماك» للحاسبات المكتبية والمحمولة، وأنظمة «ماك آي أو إس» للهواتف الذكية والحاسبات اللوحية، فضلاً عن أنظمة «أندرويد» للهواتف الذكية، محدداً 10 ملاحظات تتعلق بالإصدار الجديد تتمثل في الآتي:

■ترحيل العلامات والمربعات والاختصارات الخاصة بقائمة البدء للإصدار الحالي من «إيدج» إلى «إيدج» الجديد.

■سيتم ترحيل العلامات واختصارات شريط المهام للإصدار الحالي إلى الإصدار الجديد.

■سيتم تثبيت «إيدج» الجديد في شريط المهام تلقائياً.

■سيضيف الإصدار الجديد من «إيدج» اختصاراً إلى سطح المكتب.

■سيتم تلقائياً ترحيل معظم البروتوكولات التي يتعامل معها «إيدج» الحالي إلى «إيدج الجديد».

■سيتم إخفاء إصدار «إيدج» الحالي من واجهات ولوحات التحكم والإعداد والاستخدام في نظام التشغيل.

■ستتم إعادة توجيه محاولات بدء الإصدار الحالي إلى الإصدار الجديد.

■سيتم تشغيل تجربة التشغيل الأولى تلقائياً في المرة الأولى، التي تتم فيها إعادة تشغيل الجهاز بعد تثبيت «إيدج» الجديد.

■ستكون البيانات من الإصدارات السابقة من «إيدج»، مثل كلمات المرور وعلامات التبويب المفتوحة، متاحة في «إيدج» الجديد.

■لا يدعم «إيدج» الجديد إلغاء تثبيت هذا التحديث.