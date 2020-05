تغيير محرك البحث الافتراضي في متصفح «بريف»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

حاول متصفح «بريف» Brave باعتباره من المتصفحات الحديثة أن يجمع أفضل ميزات المتصفحات الشهيرة، وأن يبتعد قدر الإمكان عن المآخذ التي يلاحظها المستخدمون عليها. ومن الميزات التي حاول أن يطبقها أسوة بمتصفح «كروم»، ميزة البحث من خلال شريط العناوين، فبمجرد أن يكتب المستخدم ما يريد البحث عنه داخل الحقل الخاص بشريط العناوين، تبدأ عملية البحث عما يرغب عبر الإنترنت. واختار متصفح Brave محرك بحث «غوغل» محركاً افتراضياً تتم عمليات البحث من خلاله عند استخدام ميزة البحث عبر شريط العناوين. لكنه مع ذلك ترك للمستخدم حرية اختيار محرك البحث الذي يفضله، من بين مجموعة من المحركات الشهيرة. فإذا رغبت في تغيير محرك البحث، الذي يتم البحث من خلاله تلقائياً عند استخدام شريط العناوين، اتبع هذه الخطوات: افتح متصفح Brave الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل رأس أسد برتقالية اللون. وانقر فوق قائمة التنقل الرئيسة التي تبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى يمين الشاشة. ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: الإعدادات Settings وانقر فوقه. ومرر داخل شريط القوائم الوارد في يسار الصفحة حتى تصل إلى تبويب: محرك البحث Search Engine وانقر فوقه.

وبعدها انتقل إلى خيار: محرك البحث المستخدم في شريط العناوين Search Engine Used In The Address Bar وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة للمحرك الافتراضي وهو هنا محرك بحث «غوغل».

وستظهر أمامك مجموعة من محركات البحث منها محرك Bing، ومحرك Duck Duck Go، ومحرك Qwant، انقر فوق ما تريده منها.