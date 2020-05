تجهيز ألبوم صور مشترك في «آي أو إس»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مع زيادة إمكانات وميزات الكاميرات الملحقة بالهواتف، أصبح التقاط الصور من أهم الأغراض التي تستخدم فيها هذه الهواتف. وذلك لسهولة الأمر وإمكانية تشارك الصور بسلاسة عبر كثير من المنصّات، وإنشاء الألبومات وتشاركها مع الأهل والأصدقاء، كما هي الحال مع ألبومات الرحلات والمناسبات العائلية، وبعض مناسبات العمل. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي أو إس» ورغبت في تجهيز ألبوم فارغ لتضيف إليه بعض الصور لاحقاً ثم تتشاركه مع الآخرين، اتبع ما يلي: افتح تطبيق «الصور» Photos الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل زهرة ملونة، وانقر فوق تبويب «الألبومات» Albums في نهاية الشاشة، ثم توجه إلى أعلى يمين الشاشة وانقر فوق أيقونة الجمع لإنشاء ألبوم جديد، وبعد ذلك انقر فوق خيار «ألبوم مشترك جديد» New Shared Album قرب نهاية الشاشة، ثم أطلق اسماً على الألبوم داخل النافذة الصغيرة التي ظهرت أمامك، ومن ثم انقر فوق زر «التالي» Next أعلى الشاشة، وبعدها انقر فوق أيقونة الجمع لدعوة من تريد تشارك الألبوم معهم بجوار خيار «إلى» To ثم انقر فوق زر «الإنشاء» Create أعلى يمين النافذة.