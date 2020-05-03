دراسة: ضرورة تحديث الحواسيب الشخصية للارتقاء بأداء العمل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كلفت شركة «إنتل»، مؤسسة «فوريستر كونسالتينج» بتقييم الحالات الحالية والمستقبلية المحتملة لشراء وإدارة الحواسيب الشخصية. وخلصت الدراسة، التي تحمل عنوان «كيف ستقود الحواسيب الشخصية مستقبل العمل»، إلى أن تحسين أداء أجهزة الحاسوب لزيادة الإنتاجية كان على رأس أولويات الشركات، مؤكدة أن البيئة الحالية تدعم النتائج بشكل أكبر. وشدّدت على أهمية تحديث الحواسيب الشخصية للارتقاء بمستقبل وأداء العمل. وقال مدير قسم الهندسة المعمارية والتخطيط الاستراتيجي لمنصات عملاء الأعمال في «إنتل»، مايكل نوردكويست: «لا تقتصر أهمية تحديث الحواسيب الشخصية على زيادة إنتاجية الموظفين فحسب، بل تشمل زيادة تفاعلهم أيضاً. لكن لا ينسجم هذان العاملان عادة مع مستوى الأمان الذي يمكن توفيره. لذا تعمل (إنتل) على إنشاء المنصة التي تدعم المساهمات القيمة لجميع الموظفين من دون التأثير على مستوى الأداء أو الأمان». وأكدت الدراسة أن تحسين أداء الحواسيب الشخصية لزيادة الإنتاجية يمثل الأولوية القصوى بالنسبة للشركات في عام 2020، إذ يرى 87% من المشاركين في الاستطلاع، أن الحاسوب الشخصي هو أساسي لإنجاز أعمالهم، ويدركون أن دعم بيئة آمنة وفعالة للعمل على أجهزة الحاسوب الشخصية هو أمر ضروري للاستراتيجية الناجحة.