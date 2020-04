فتح مرفقات البريد المُعدَّة بصيغة «وورد» في وضع التحرير

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أحياناً يتلقى المستخدم بعض مرفقات الرسائل الإلكترونية في شكل مستند مُعَّد باستخدام برنامج «وورد» Word، لكن بعد تنزيله وفتحه يفاجأ بأنه لا يعمل إلا في وضع القراءة فقط Read-Only Mode، ويزعجه هذا الأمر إذا كان يريد التعديل في الملف وتغيير المعلومات الواردة به، لذا يفضل البعض تعديل إعدادات عرض مرفقات البريد المعدة بصيغة Word في الوضع العادي الذي يسمح لهم بتحريرها مباشرة، فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10» وتعاني أيضاً المشكلة نفسها، فإنه يمكنك التغلب عليها باتباع الخطوات التالية: افتح الملف المرغوب أو أي من ملفات برنامج Word على الحاسب، وانقر فوق قائمة «ملف» File في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى تبويب «الخيارات» Options وانقر فوقه، لتظهر نافذة «خيارات البرنامج» Word Options، انقر فوق قسم «الخيارات العامة» General في أعلى اللوح الجانبي يسار الشاشة، ثم انتقل إلى الجانب الأيمن من النافذة وابحث عن خيار «فتح مرفقات البريد الإلكتروني والملفات الأخرى غير القابلة للتعديل في وضع القراءة» Open E-Mail Attachments And Other Uneditable Files In Reading View، وبعدها احذف علامة التأشير الموجودة بجانب الخيار السابق ثم انقر فوق زر الموافقة في نهاية الجانب الأيمن من النافذة.