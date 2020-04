تصفح الويب بجهاز توجيه خاص ونافذة شخصية

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يفضّل بعض المستخدمين تصفح الويب من دون أن تقوم المواقع التي يزورونها بتعقب نشاطهم للتعرف إلى تفضيلاتهم، تمهيداً لملاحقتهم بالإعلانات التي تتناسب مع هذه الاهتمامات، لذا أفردت المتصفحات الحديثة عناية خاصة لهذا الاحتياج عبر ما يعرف بنافذة التصفح الخفي. لكن متصفح Brave أضاف إلى هذا الأمر ميزة أخرى، وهي التصفح من خلال نافذة شخصية وجهاز توجيه خاص Private Window With Tor، إذ لا يسجل المتصفح أي معلومات عما يقوم به المستخدم أثناء فتحه لنافذة التصفح الشخصي أو الخفي. ومع ميزة Tor يتم أيضاً إخفاء نشاط التصفح عن مقدمي خدمة الإنترنت ISP وإخفاء IP Address عن المواقع التي يزورها المستخدم، فإذا رغبت في الاستفادة من هذه الميزة اتبع الخطوات التالية: افتح إصدار الويب من متصفح Brave، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل رأس أسد برتقالية، وانقر فوق قائمة التنقل الرئيسة في المتصفح، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار:Private Window With Tor وانقر فوقه. ستظهر أمامك نافذة تصفح جديدة، وستلاحظ أن محرك البحث المستخدم في أعلاها هو متصفح Duck Duck Go وليس متصفح «غوغل»، الذي يعد المتصفح الافتراضي لمتصفح Brave.