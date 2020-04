تغيير اسم صاحب البريد في «جيميل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

عندما ينشئ المستخدم بريده الإلكتروني ربما يختار اسماً طريفاً أو غامضاً، لكن بمرور الوقت وعند التعامل مع بعض الجهات الرسمية قد يستشعر بأن هذا الاسم غير لائق ولا يتناسب مع جدية مراسلاته، فيفكر عندها في تغيير اسم المستخدم إلى مسمى آخر أكثر رسمية.

والحقيقة أن المنصات الخاصة بالبريد الإلكتروني تقدر هذا الأمر، لاسيما منصة بريد «جيميل». فإذا كنت من مستخدمي هذا البريد وأردت تغيير الاسم الذي يتم توجيه خطاباتك به، يمكنك اتباع الخطوات الآتية: افتح الحاسب أولاً، لأن هذا التغيير لا يتم إلا من خلال الحاسب وسجل الدخول إلى حسابك على بريد «غوغل»، ثم توجه إلى أعلى يمين الشاشة وانقر فوق أيقونة «الإعدادات» Settings التي تبدو في شكل ترس رمادي، ومرّر داخل النافذة المنسدلة وانقر فوق خيار الإعدادات، وعندها ستظهر أمامك نافذة جديدة، انقر داخلها فوق قائمة «الحسابات والاستيراد» Accounts And Import في أعلى الشاشة، ومن ثم انتقل إلى قسم «إرسال البريد باسم» Send Mail As قرب نهاية النافذة، وانقر فوق زر «تعديل المعلومات» Edit Info المجاور لعنوان بريدك الإلكتروني، وبعد ذلك أضف الاسم الذي تريد ظهوره عند إرسال البريد الإلكتروني، ثم انقر فوق زر «حفظ التغييرات» Save Changes في نهاية النافذة.