ممارسة الألعاب الترفيهية مع «مساعد غوغل»

يتميز مساعد «غوغل» كأحد المساعدات الرقمية الشهيرة بالعمل على عدد كبير من الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، وأجهزة «غوغل هوم» وسماعات «نيست» الذكية وغيرها. ويقدم هذا المساعد لمستخدمه خدمات فريدة في ما يتعلق بالمعلومات والمعارف والخبرات، وبمقدوره أيضاً أن يقدم له العون في لحظات الانتظار الطويلة أو في لحظات الملل من خلال مجموعة واسعة من الألعاب البسيطة. فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة التي تتوافر بها خدمات المساعد الرقمي من «غوغل»، يمكنك ممارسة بعض الألعاب البسيطة بمساعدته كما يلي: إذا كنت ترغب في ممارسة بعض ألعاب الفيديو، قل لـ«مساعد غوغل» Talk To Video Games Quiz، واختر حرفاً معيناً وادعُ المساعد لأن يسألك سؤالاً يحاول أن يعرف منه هذا الحرف بأن تقول له: Talk To Akinator.

قل للمساعد: Emoji Movie لتخمّن اسم الفيلم الذي يعبر لك عنه المساعد بمجموعة من الرموز التعبيرية.

كما يمكنك القول: «لم أفعل ذلك أبداً» Play Never Have I Ever لتجعل «مساعد غوغل» يرد عليك بعبارات تبدأ جميعاً بعبارة لم أفعل أبداً.

وإذا كنت تفضل الاستماع إلى بعض الإجابات المضحكة يمكنك أن تطلب من «مساعد غوغل» التحدث إلى المتنبئ لتسأله بعض الأسئلة عن المستقبل Let Me Talk To Friendly Fortune Teller فيجيبك بإجابات طريفة غير متوقعة.

ويمكنك أيضاً أن تقول لـ«مساعد غوغل»: «البلورة السحرية» Crystal Ball لتحصل على إجابات عشوائية وغامضة بنعم أو لا على الأسئلة التي تسألها في اللعبة.