افتتاح مونديال 2026 بـ 15 دقيقة.. وشاكيرا تشعل الأجواء بـ «داي داي»

جاء حفل افتتاح مونديال 2026 الذي أقيم، أمس، في المكسيك، بسيطاً جداً ومختصراً، حيث لم تتجاوز مدته الـ15 دقيقة فقط، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 80 ألف متفرج على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي.

وانطلق الحفل في الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي (9:45 مساء بتوقيت الإمارات)، وجاء بسيطاً ومعبراً عن التراث المكسيكي القائم على الزخارف الورقية والقصاصات الملونة المقصوصة يدوياً، والتي ترمز في الفلكلور المحلي إلى الفرح، والبهجة، والحرفية التقليدية ويسمى فن «بابيل بيكادو».

وتم دمج هذه الزخارف مع عروض تكنولوجية بصرية ثلاثية الأبعاد غطت أرضية الملعب، لتجسيد الثقافات المتنوّعة للدول الثلاث المستضيفة للبطولة (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك).

وشهد المسرح حضور توليفة تجمع بين الألوان اللاتينية والإيقاعات الإفريقية، والبوب العالمي لتعكس التنوّع الثقافي والجغرافي للنسخة الحالية.

وكما حدث قبل 16 عاماً، كانت النجمة الكولومبية شاكيرا نجمة هذا الحفل، فبعد النشيد الرسمي لمونديال جنوب إفريقيا 2010، «واكا واكا» الذي تحول إلى أغنية ناجحة، ظهرت الكولومبية، مرتدية نظارات شمسية وبذلة صفراء وتنورة بنفسجية، لتقدم أغنيتها وسط عشرات الراقصين والراقصات.

وتصدرت شاكيرا الحفل لتؤدي الأغنية الرسمية للمونديال والتي تحمل اسم «داي داي»، وتعني «هيا بنا»، وشاركها الغناء نجم الهيب هوب النيجيري «بورنا بوي»، والأغنية مرتبطة برعاية حملة إنسانية تابعة للفيفا لدعم التعليم والرياضة للأطفال حول العالم.

كما تواجدت مغنية البوب الجنوب إفريقية الصاعدة، تايلا، لإضفاء طابع إفريقي مميز يواكب هوية الطرف الثاني في مباراة الافتتاح التي جمعت المكسيك وجنوب إفريقيا.

كما شارك كوكبة من النجوم اللاتينيين والمكسيكيين في العروض الموسيقية المتتالية، وهم: النجم الكولومبي جي بالفين، والفنان المكسيكي أليخاندرو فرنانديز، والنجمة بيليندا، والمغني الفنزويلي داني أوشن، والفنانة ليلا داونز، إضافة إلى الفرق الموسيقية الشهيرة مثل فرقة الروك المكسيكية مانا وفرقة لوس أنجليس أزوليس.

وتشهد النسخة الـ23 من كأس العالم، التي تستمر حتى 19 يوليو المقبل، مشاركة قياسية تضم 48 منتخباً من ضمنها ثمانية منتخبات عربية للمرة الأولى، مع إقامة 104 مباريات.

وقبل أكثر من ساعة بقليل من انطلاق الافتتاح، حاول آلاف من المشجعين اقتحام المنطقة الرسمية المخصصة للجماهير في مكسيكو سيتي، ما أدى إلى مشاهد فوضوية.