"الفيفا": 5 ملايين طلب على شراء تذاكر المونديال في 24 ساعة

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه تلقى 5 ملايين طلبا من أجل تذاكر كأس العالم 2026، في أول 24 ساعة من مرحلة طرحها، والمصحوبة بانتقادات لاذعة من جانب روابط المشجعين بسبب أسعارها.

وأشار الاتحاد الدولي إلى "مطالب غير عادية" في وقت متأخر من يوم الجمعة، للحصول على التذاكر، مؤكدا أن الطلبات على تذاكر المونديال تأتي من 200 منطقة حول العالم.

وأوضح "فيفا" أن أكثر الطلبات كانت من الدول الثلاث المضيفة للبطولة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تليها دول كولومبيا وإنجلترا وإكوادور والبرازيل والأرجنتين وإسكلتندا وألمانيا وأستراليا وفرنسا وبنما.

وأشار الاتحاد الدولي أيضا إلى أن أكثر الطلبات جاءت على مباريات دور المجموعات التي تجمع ما بين كولومبيا ضد البرتغال، والبرازيل ضد المغرب، والمكسيك ضد كوريا الجنوبية، وإكوادور ضد ألمانيا، واسكتلندا ضد البرازيل.

وبدأ فتح باب حجز التذاكر يوم الخميس، ولايزال مستمرا حتى 13 يناير، بعد إتمام عملية توزيع التذاكر بحسب الكوتة، ويأتي ذلك بعد أسبوع من قرعة دور المجموعات للبطولة، ما يجعله أول فرصة للجماهير لشراء تذاكر المباريات التي تم تحديد الفرق التي تخوضها.