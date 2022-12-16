رمسة مونديال 2022

شجاعة

وصف محللون رياضيون وجمهور، تابعوا مباريات كأس العالم، لاعبي منتخب المغرب بأنهم تميزوا بالشجاعة الكبيرة وهم يواجهون منتخبات لها تاريخ طويل، مشيرين إلى أن ذلك انعكس بشكل كبير على الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي في كثير من المباريات، ومنها المواجهة مع فرنسا.

ريفالدو

أكد أسطورة كرة القدم، البرازيلي ريفالدو، على حسابه في «إنستغرام» دعمه للمنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم، وقال عبر حسابه في «إنستغرام»: «لم يعد هناك البرازيل أو نيمار الآن.. أنا مع الأرجنتين.. أنت تستحق كأس العالم (ميسي)، تستحقها لشخصك وعلى كرة القدم الرائعة التي لعبتها.. أرفع لك القبعة».

إحصائية

كشفت إحصائية لموقع «هوسكورد»، المختص في تحليل أداء اللاعبين في كرة القدم، أن النجم الفرنسي مبابي يسهم في هدف كل 95 دقيقة، فيما يسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي في هدف كل 114 دقيقة.

سؤال

ردّ مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، على سؤال أحد الصحافيين في المؤتمر الصحافي حول عودة كريم بنزيمة من أجل المشاركة في نهائي كأس العالم قائلاً: «من الأفضل الانتقال إلى السؤال التالي».

صحف

أثنت الصحف المغربية، أمس، على «أسود الأطلس» الذين خرجوا «مرفوعي الرأس»، من نصف نهائي مونديال قطر أمام فرنسا (2-صفر)، بعد مسار تاريخي أثار شغفاً وإعجاباً عارمين تخطيا حدود المملكة. ووصفت صحيفة «المنتخب» المتخصصة نتيجة المباراة، التي كانت أول ظهور لفريق إفريقي أو عربي في نصف نهائي المونديال، بأنها «هزيمة بطعم الانتصار»، مؤكدة: «دخلتم قلوبنا يا أسود الأطلس». وكتب موقع «لكم 2» الإخباري: «المغرب يخرج من بطولة كأس العالم مرفوع الرأس بعد إنجاز تاريخي».

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