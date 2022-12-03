4 سيناريوهات مجنونة منحت المغرب واليابان الصدارة

شهدت الجولة الأخيرة من المجموعتين الخامسة والسادسة لكأس العالم المقامة حالياً في قطر، أربعة سيناريوهات مجنونة منحت المغرب واليابان الصدارة، فيما ذهبت الوصافة إلى كرواتيا وإسبانيا، بينما ودعت ألمانيا وبلجيكا من الدور الأول.

ورفعت المغرب راية العرب عالية في مونديال قطر 2022، ببلوغ منتخبها المرحلة الإقصائية لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، وبعد 36 عاماً من تحقيق الإنجاز ذاته في عام 1986 بالمكسيك.

وضرب «أسود الأطلس» موعداً مع إسبانيا في دور الـ16 لكأس العالم، بعدما حل «الماتادور» ثانياً في المجموعة الخامسة خلف اليابان.

وكان المنتخب المغربي قد فاز على كندا 2-1، أول من أمس، حاسماً صدارة مجموعته السادسة أمام كرواتيا التي عبرت بتعادل سلبي مع بلجيكا.

وهو الفوز الثاني توالياً للمغرب، والرابع في تاريخ مشاركاته الست حتى الآن، بعد أن كان قد فاز في الجولة الماضية على بلجيكا بهدفين نظيفين.

وتعد المرة الأولى التي يحقق فيها المغرب انتصارين متتاليين، بعدما كانت أفضل نتيجة له في السابق حين جمع خمس نقاط في مونديال 1986، عندما تصدر المجموعة السادسة أيضاً أمام إنجلترا وبولندا والبرتغال، وأربع نقاط في مونديال 1998، الذي ودعه من الدور الأول.

وجاءت مباراة كندا لتُخلّد أرقاماً جديدة لنجوم المنتخب المغربي، ومدربهم الوطني وليد الركراكي، الذي بات أول مدرب وطني يبلغ مع أسود الأطلسي، الدور ثُمن النهائي، كما نجح حكيم زياش، في تسجيل أول هدف في مسيرته الدولية مع منتخب بلاده، وسطر يوسف النصيري، اسمه في سجل الكرة المغربية، بعدما أصبح أول لاعب يُسجل في نسختين من كأس العالم، ونايف أكرد الذي دخل تاريخ النسخة الحالية، لكن من الباب الخلفي، بتسجيله هدفاً في مرماه، وهو الهدف الأول من نيران صديقة الذي يُسجل في مونديال قطر، والهدف رقم 100 في البطولة.

ونجحت كرواتيا في أن تحسم مصيرها بأيديها بالتعادل سلباً مع بلجيكا، وصيف التصنيف العالمي للمنتخبات، وأزاحه من البطولة، بعدما كان أحد المرشحين للتأهل عن المجموعة السادسة، لتلتقي كرواتيا اليابان في الدور الإقصائي. وبلغت الإثارة مداها في المجموعة الخامسة التي احتبست فيها الأنفاس، مع تقدم اليابان على إسبانيا وكوستاريكا على ألمانيا، ما يعني خروج العملاقين الكبيرين ألمانيا وإسبانيا، ورغم تحويل «المانشافت» تأخره إلى فوز 4-2، إلا أن هذا الفوز لم يكن كافياً ليعبر الألمان إلى الدور الثاني بعد أن خذلته إسبانيا، واستمرت النتيجة على حالها بفوز اليابان في الأخير 2-1.

وتصدرت اليابان المجموعة الخامسة بست نقاط، مقابل أربع نقاط لإسبانيا المتساوية مع ألمانيا لكنها تتفوق عليها بفارق الأهداف، بفضل فوزها الكبير على كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد.

وخسر المنتخب الألماني الكثير من اسمه وسمعته الكروية بهذا الخروج الذي يتكرر للنسخة الثانية على التوالي، بتوديع المونديال من مرحلة المجموعات في سابقة تاريخية لبطلة العالم أربع مرات.

وظهرت على ألمانيا الكثير من المشكلات والأزمات، خصوصاً على مستوى خط الدفاع، فاهتزت شباكه في المباريات الثلاث بمجموعته مستقبلاً خمسة أهداف في حين سجل ستة أهداف.

واهتزت شباك ألمانيا 15 مرة في 10 مباريات رسمية، ما يعزز من الأزمة الدفاعية التي يُعانيها «المانشافت» في الفترة السابقة. ودفعت خسارة إسبانيا من اليابان، البعض لتوجيه الاتهامات لرجال المدرب لويس هنريكي، بتعمدها الخسارة لتفادي الصدام مع كرواتيا في دور الـ16 واللعب مع الأرجنتين والبرازيل في الأدوار التالية، اللذين سيقعان في طريق متصدر المجموعة السادسة.

وبدورها، تخطت اليابان مرحلة المجموعات في خمس مناسبات، وانقلبت على المنطق والتاريخ، واستطاعت أن تتأهل للدور الثاني، وبصدارة مستحقة على حساب إسبانيا وألمانيا، بعد أن فازت عليهما بالنتيجة نفسها 2-1، في حين خسرت من كوستاريكا بهدف نظيف.

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