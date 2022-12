ميسي يدهس قميص المكسيك بقدمه ويؤكد.. لست مضطراً للاعتذار (فيديو)

أحمد طارق- دبي

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة عن واقعة دهسه قميص منتخب المكسيك عقب مباراة الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وظهر ميسي وهو يركل قميص المكسيك بقدمه، ثم وقف عليه بقدميه وهو يرقص مع باقي اللاعبين، في مشهد اعتبره البعض إهانة لمنتخب المكسيك، وخلال احتفال نجوم الأرجنتين بالفوز على المكسيك داخل عرفة تبديل الملابس.

وقال ميسي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد" المكسيكية: "ما حدث كان سوء فهم، ومن يعرفني يعرف أنني لا أقلل من احترامي لأحد".

وأضاف: "لست مضطرا للاعتذار، لأنني لم أقلل من احترامي لشعب المكسيك ولا الفريق ولا أي شخص آخر".



Lionel Messi kicking and then standing on a Mexico shirt in the dressing room. This is disgusting.



If this was Ronaldo we would never hear the end of it.pic.twitter.com/4g0moboHLu