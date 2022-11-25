الحظ يعاند أوروغواي أمام كوريا الجنوبية

استهل منتخب الأوروغواي مبارياته في مونديال قطر 2022 بتعادل سلبي أمام كوريا الجنوبية، أمس، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة.

وعاند الحظ الأوروغواي الذي صد له القائم كرتين، لمدافعه دييغو غودين (44) ولاعب الوسط فيديريكو فالفيردي (89)، وهي المشاركة الـ14 للمنتخب اللاتيني المتوج باللقب مرتين عامي 1930 و1950. ولعب دييغو ألونسو مدرب «لا سيليستي» بورقة الشباب في الهجوم فدفع بالثنائي داروين نونييس (23 عاماً) وفاكوندو بيليستري (20) إلى جانب لويس سواريس (35)، فيما قرر ترك المخضرم الآخر ابن الـ35 عاماً أيضاً كافاني على مقاعد البدلاء. واعتمدت كوريا الجنوبية بإشراف مدربها البرتغالي باولو بينتو بدورها على هجوم ثلاثي بقيادة نجم توتنهام هيونغ-مين سون.

وفشلت كوريا في ترجمة استحواذها على الكرة بنسبة 57% بعد 12 دقيقة من صافرة البداية إلى هدف التقدم، قبل أن تهدر أخطر فرصة في الشوط الأول بعد تمريرة أرضية دقيقة من مون-هوان كيم داخل المنطقة سددها برعونة بقدمه اليمنى مهاجم أولمبياكوس اليوناني أوي-جو هوانغ فوق المرمى (34).

وأنقذ القائم الأيسر كوريا الجنوبية من هدف محقق للمدافع دييغو غودين (44). وتصدى القائم الأيسر مرة جديدة لتسديدة رائعة من 25 متراً لفالفيردي (89). ولاحقت لعنة عدم الفوز الأوروغواي في مستهل مبارياته في المونديال، إذ لم يحصد النقاط الثلاث سوى مرة واحدة في مشاركاته الثماني الأخيرة كانت على حساب مصر (1-صفر) في روسيا 2018، مقابل أربعة تعادلات وثلاث هزائم.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.