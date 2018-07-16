مبابي ومودريتش وهازارد الثلاثي الناجح في كأس العالم

المصدر: موسكو ــ أ.ف.ب

أبهر كل من الفرنسي كيليان مبابي، والكرواتي لوكا مودريتش، الجميع في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا بمساهمتها في بلوغ منتخبي بلديهما المباراة النهائية، أمس، على ملعب لوجنيكي في موسكو، حيث تُوج منتخب فرنسا بطلاً. قبل أربع سنوات، كانت ألمانيا في الوضع نفسه، لكن أبطال العالم عادوا إلى ديارهم مبكراً ومن دور المجموعات، بينما تبخرت فرصة أخرى لمعانقة المجد العالمي بالنسبة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، وصيف النسخة الأخيرة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بتوديع منتخبيهما من ثمن النهائي.

وهنا أبرز النجاحات والإخفاقات التي شهدتها النسخة الـ21 من نهائيات كأس العالم في روسيا.

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