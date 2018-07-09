بالفيديو.. كيف استقبل جمهور الأورغواي سواريز

المصدر: مونتيفيديو-إفي.

قيم المهاجم الأوروجوائي لويس سواريز مشاركة منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 بشكل إيجابي، حيث أنهى مشاركته وهو في المركز الخامس متفوقا على جميع منتخبات أميركا الجنوبية.

وصرح اللاعب لوسائل الإعلام المتواجدة في مطار كاراسكو، بضواحي مونتيفيديو، عقب وصول بعثة أوروجواي فجر اليوم "لقد أنهينا المونديال في المركز الخامس ونحن أفضل منتخبات أمريكا الجنوبية وهذا أمر يستحق التقدير".

وكان في استقبال الفريق آلاف المشجعين الذين احتشدوا في انتظار وصوله في الساعة 03:30 فجرا بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت جرينيتش)، وهو الأمر الذي وصفه سواريز بـ"الفخر" وأكد أن ذلك يعني أن السيليستي "لعب دورا جيدا في البطولة".

وأشار مهاجم فريق برشلونة الإسباني أيضا إلى التأثير السلبي الذي خلفه غياب زميله إدينسون كافاني عن اللقاء الأخير للمنتخب أمام فرنسا بسبب الإصابة، موضحا أنه لاعب "مختلف" ليس فقط بسبب الأهداف التي يحرزها ولكن لأنه يسبب "قلقا" بالنسبة للمنافسين.

وعلى المستوى الشخصي، وصف سواريز أداءه في المونديال بأنه كان "تصاعديا" وأعرب عن ضيقه بسبب عدم تمكنه من تسجيل أي أهداف في المباراة الحاسمة لهم أمام "الديوك".

وبسؤاله عن إمكانية استمرار أوسكار تاباريز في قيادة منتخب السيليستي، أكد اللاعب أن هذا الأمر "يرجع" لرئيس الاتحاد، ولكنه أبرز أهمية المدرب داخل الفريق.