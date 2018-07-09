بالفيديو.. استقبال شعبي حافل لمنتخب البرازيل

المصدر: ريو دي جانيرو-رويترز

تلقى المنتخب البرازيلي، الذي ودع كأس العالم لكرة القدم، تحية من جماهيره فور وصول بعثة الفريق إلى مطار ريو دي جانيرو الدولي أمس.

وخسرت البرازيل بطلة العالم خمس مرات 2-1 أمام بلجيكا في دور الثمانية في كازان يوم الجمعة الماضي.

وهتفت الجماهير للاعبين وحيتهم عقب نزولهم من الطائرة ودخولهم صالة المطار بينما توقف اللاعبان كاسيميرو وفيليب كوتينيو لتحية بعض الجماهير والتقاط الصور معهم.

ولم يظهر نيمار، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين الموهوبين في تشكيلة البرازيل، عند وصول الفريق.

وشكر المدرب تيتي، الذي طُلب منه البقاء عقب الخسارة في كأس العالم، الجماهير على الترحيب الحار.

وقال المدرب في تصريحات مقتضبة عقب الوصول "أود أن أرد على هذا الاستقبال الحار بالقول شكرا لكم من أعماق قلبي".

وقال تيتي إنه يشعر بمرارة كبيرة عقب الخروج من البطولة يوم الجمعة الماضي.

وكانت هذه هي الخسارة الأولى لتيتي في المباريات الرسمية منذ توليه المسؤولية في منتصف 2016 والثانية اجمالا.

وكانت هذه أيضا المرة الأولى التي يسكن خلالها شباك البرازيل هدفان في مباراة واحدة عقب تلقي الفريق لستة أهداف فقط خلال اخر 25 مباراة.