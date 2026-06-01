مدرب بلجيكا: أعرف كل شيء عن مصر ومحمد صلاح

قال مدرب بلجيكا، الفرنسي رودي غارسيا، إن منتخبه جاهز لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، ومواجهة المنتخب المصري، مشدداً على أنه يعرف كل شيء عن محمد صلاح لأنه دربه في روما.

وأضاف غارسيا (62 عاماً)، للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «يجب أن نميّز بين هدفنا وطموحنا، وأولويتنا تجاوز دور المجموعات».

وتابع: «نريد تصدر المجموعة حتى نحصل على مسار أكثر ملاءمة، وفي أفضل الأحوال أن نبقى (في سياتل خلال دور الـ32). هذا هو هدفنا».

ورغم ذلك، لا يمكن إنكار أن المنتخب الأوروبي يُعد المرشح الأوفر حظاً لتصدر المجموعة السابعة، حيث يمتلك البلجيكيون خبرة واسعة وتاريخاً كبيراً على الساحة العالمية بفضل مشاركتهم في كأس العالم خلال 14 مناسبة، ما يجعلهم متفوقين على بقية منتخبات المجموعة مجتمعة، إذ شاركت مصر ثلاث مرات، مقابل ست مرات لإيران، ومرتين فقط لنيوزيلندا حتى الآن.

كما حقق منتخب بلجيكا إنجازات أكبر بكثير في كأس العالم مقارنة بمنافسيهم في المجموعة، بعدما بلغ قبل النهائي مرتين، كان آخرهما عام 2018، بينما لم ينجح أي منتخب من منتخبات المجموعة السابعة في تجاوز الدور الأول.

ورغم أن الترشيحات تصبّ في صالح بلجيكا، فإن غارسيا يرفض الاستهانة بخصومه، حيث قال: «نكن احتراماً كبيراً للمنتخبات الثلاثة الأخرى في مجموعتنا، هذا جوهر كأس العالم».

وأوضح غارسيا: «نعرف منتخب مصر جيداً، فهو من أفضل المنتخبات في إفريقيا. وأعرف كل شيء عن محمد صلاح لأنني دربته في روما، كما سنواجه منتخباً من أوقيانوسيا وآخر من آسيا، ونحن أقل معرفة بهما لأننا لا نشاهدهما كثيراً، لكننا متحمسون لمعرفة قدرات المنتخبين الإيراني والنيوزيلندي».

وعلى عكس ما حدث قبل أربع سنوات، ستتوجه بلجيكا إلى البطولة من دون العديد من النجوم الذين ساعدوها على احتلال المركز الثالث في روسيا 2018، فقد اعتزل كل من توبي ألدرفيريلد، ويان فيرتونخين، ودريس ميرتنز، والقائد السابق إيدين هازارد.

ومع ذلك، لاتزال هناك أسباب كثيرة للتفاؤل، بوجود صانع الألعاب الموهوب كيفن دي بروين، الذي يواصل قيادة الفريق، والحارس العملاق تيبو كورتوا، العائد إلى حراسة المرمى، والهداف التاريخي روميلو لوكاكو، المتوقع أن يقود الخط الأمامي مجدداً، رغم بعض المخاوف المتعلقة بلياقته البدنية.