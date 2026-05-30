عقد

استغرب مدرب ناجح بدوري الدرجة الأولى عدم دعوته من قبل إدارة النادي لمناقشة تجديد عقده، رغم النتائج المميزة التي حققها، مؤكداً أن ذلك أشعره بالخذلان والتهميش.

رفض

رفض مهاجم مواطن، برز بشكل لافت في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، عرضاً للانتقال إلى أحد أندية دوري المحترفين، لعدم وجود شرط يُلزم المدرب بإشراكه في المباريات، موضحاً أنه يفضّل اللعب أساسياً في بطولة «الهواة» على الجلوس احتياطياً في «المحترفين».

تمسك

يتمسك أعضاء إدارة نادٍ في دوري المحترفين بمناصبهم، رغم إخفاقها في تنفيذ الوعود التي أطلقتها في بداية الموسم الماضي، والتي أكدت خلالها أن هدفها إعادة النادي إلى مكانته المعروفة.

ساندر

كشف مقربون من نادٍ محترف عن اهتمام إدارة النادي بالتعاقد مع هداف دوري الدرجة الأولى، الفرنسي ساندر بنبشير، الذي يتصدر قائمة الهدافين منذ موسمين، مطالبين بسرعة حسم الاتفاق.

عودة

كشف مقربون من نادٍ سبق له المشاركة في دوري الدرجة الأولى، قبل تجميد نشاطه قبل سنوات، عن احتمال عودته إلى المنافسات، في ظل بحثه عن عرض استثماري يساعده على إعادة ترتيب أوضاع الفريق.

مدربون

لم ينجح نادٍ يلعب في دوري الدرجة الأولى في تحقيق أهدافه خلال الموسم، رغم استعانته بأربعة مدربين في موسم واحد، وامتلاكه لاعبين مميزين، وسط تشكك الجمهور في وجود تدخلات إدارية في العمل الفني.

