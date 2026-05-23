جامعات

دعا خبراء رياضيون إلى ضرورة أن تتابع الاتحادات والأندية البطولات التي تنظمها الجامعات في الرياضات الفردية، مؤكدين وجود مواهب مميزة قادرة على النجاح في مختلف الألعاب.

شهادات

استغرب رياضيون وجود أعضاء في بعض مجالس إدارات الاتحادات يحملون مؤهلات دراسية لا تتناسب مع الأدوار التي يفترض أن يقوموا بها في رياضاتهم، ومنها التخطيط للمستقبل.

أهداف

أكد مسؤول كبير في أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم أن سبب ابتعاد الفريق عن المنافسة على الصعود لدوري المحترفين يعود إلى أهداف غير واقعية في خطة مجلس إدارة النادي، مشيراً إلى أن ذلك وضع الجهاز الفني تحت ضغط كبير، وتسبب في فقدان فرصة التأهل.

اعتراف

اعترف لاعب دولي سابق بدوري المحترفين بأنه لم يقدم أفضل ما لديه مع فريقه خلال الموسم الماضي، بسبب عدم اقتناع بعض زملائه بأسلوب لعب المدرب، ما أفقد الفريق روح الأداء الجماعي.

مكافآت

وصف مسؤول كبير تأخر صرف مكافآت الفوز للاعبي فريق كان يعد من الفرق القوية في دوري الدرجة الأولى بأنه عامل مؤثر في تراجع حظوظ الصعود للمحترفين.

تيسودالي

أصبح لاعب خورفكان، المغربي طارق تيسودالي، على رادار ناديين برزا بشكل لافت خلال الموسم الماضي في دوري المحترفين.

sports@emaratalyoum.com