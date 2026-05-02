موهبة

يخشى لاعب موهوب في دوري الدرجة الأولى، من ضياع فرصة الحصول على عقد مناسب، بسبب توجه أندية المحترفين نحو التعاقد مع اللاعبين المقيمين والأجانب.

انتقاد

استغرب جمهور حضر نهائي كأس الاتحاد بين حتا وبالم 365 من انفعال أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق حتا على الحكم الرابع، خلود الزعابي، اعتراضاً على بعض القرارات، مطالبين بضرورة دعم الحكمات وتشجيعهن، بدلاً من انتقادهن.

لياقة

وصف مدرب مواطن تابع مباراة الفجيرة مع الاتفاق في دوري الدرجة الأولى، اللمسات الفنية للاعب المنتخب الوطني السابق، أحمد خليل، بأنها لاتزال مميّزة، مؤكداً أنه بحاجة إلى استعادة لياقته البدنية، وسيكون بإمكانه إمتاع الجمهور مجدداً.

تشجيع

حظي حارس مرمى حتا، مرزوق البدواوي، بدعم وتشجيع من أسرة الفريق عقب خسارة نهائي كأس الاتحاد، بعدما بدا متأثراً بشدة بالنتيجة.

استغناء

يخشى مدافع دولي سابق، مثّل المنتخب الوطني، من الاستغناء عنه من قبل إدارة ناديه، بسبب بقائه لفترة طويلة على دكة البدلاء في المباريات ضمن دوري المحترفين.

تساؤل

يتساءل جمهور أحد فِرَق دوري المحترفين عن سرّ عدم إشراك اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ لم يظهروا إلا بشكل نادر، ما يثير التساؤلات حول مصيرهم، وأسباب التعاقد معهم.

